https://ukraina.ru/20240520/1055181345.html
МУС требует ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС
МУС требует ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС - 20.05.2024 Украина.ру
МУС требует ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС
Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщили журналисты CNN 20 мая
2024-05-20T16:52
2024-05-20T16:52
2024-05-20T16:52
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Прокурор МУС обвинил Нетаньяху и Синвара в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года.Также прокурор добивается ордера для министра обороны Израиля Йоава Галанта и двух других высокопоставленных лидеров ХАМАС. Речь идёт о командующем военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфе и главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хания."Ордера против израильских политиков ознаменовали собой первый случай, когда МУС нацелился на главного лидера близкого союзника Соединенных Штатов", - уточнили журналисты CNN.Обвинения против премьера и министра обороны Израиля включают в себя "причинение истребления и голода как метода ведения войны, в том числе отказ в поставках гуманитарной помощи, преднамеренное нападение на гражданское население в конфликте", заявил главный прокурор МУС Карима Хана.Израиль и США не являются странами-участницами МУС. Однако журналисты выяснили, что МУС обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом после того, как палестинские лидеры официально согласились соблюдать основополагающие принципы суда в 2015 году.Сам Нетаньяху ранее прокомментировал информацию о возможной выдаче ордеров. Он заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
https://ukraina.ru/20240513/1055032703.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, газа, сша, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), хамас, cnn, арест
Новости, Израиль, Газа, США, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС), ХАМАС, CNN, арест
МУС требует ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС
Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщили журналисты CNN 20 мая
Прокурор МУС обвинил Нетаньяху и Синвара в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года.
Также прокурор добивается ордера для министра обороны Израиля Йоава Галанта и двух других высокопоставленных лидеров ХАМАС. Речь идёт о командующем военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфе и главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хания
.
"Ордера против израильских политиков ознаменовали собой первый случай, когда МУС нацелился на главного лидера близкого союзника Соединенных Штатов", - уточнили журналисты CNN.
Обвинения против премьера и министра обороны Израиля включают в себя "причинение истребления и голода как метода ведения войны, в том числе отказ в поставках гуманитарной помощи, преднамеренное нападение на гражданское население в конфликте", заявил главный прокурор МУС Карима Хана.
Израиль и США не являются странами-участницами МУС. Однако журналисты выяснили, что МУС обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом после того, как палестинские лидеры официально согласились соблюдать основополагающие принципы суда в 2015 году.
Сам Нетаньяху ранее прокомментировал информацию о возможной выдаче ордеров. Он заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".
Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".