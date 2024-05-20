"Ищут непонятного индуса": эксперт назвал 3 причины крушения вертолета с президентом Ирана на борту - 20.05.2024 Украина.ру
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"Ищут непонятного индуса": эксперт назвал 3 причины крушения вертолета с президентом Ирана на борту
"Ищут непонятного индуса": эксперт назвал 3 причины крушения вертолета с президентом Ирана на борту - 20.05.2024 Украина.ру
"Ищут непонятного индуса": эксперт назвал 3 причины крушения вертолета с президентом Ирана на борту
Даже если самая беспристрастная экспертиза подтвердит, что это было страшное стечение неблагоприятных обстоятельств, приведших к крушению вертолета, мало кто в это поверит, считает автор издания Украина.ру Владимир Скачко. Об этом он написал в своей авторской статье “Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений”
2024-05-20T15:29
2024-05-20T15:30
запад
иран
сша
владимир скачко
эбрахим (ибрахим) раиси
мид
крушение
вертолеты
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В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.“Погибший Раиси был из таких – консерватор-антизападник, он служил своей стране, а "золотой миллиард", если хотите, коллективный Запад, считающий себя градом на холме, призванным поучать как жить всех остальных, объявил Иран частью "оси зла", обложил со всех сторон санкциями и страшным давлением на власти хотел ее переориентации. Геополитически "правильной". То есть согласной на монополярный мир под эгидой США, что и является сегодня изощренной формой неоколонизации. Запад за фанатичную нелюбовь к себе называл погибшего Раиси "тегеранским" или "иранским мясником", - отметил автор статьи.Сразу после крушения в экспертном сообществе стали появляться гипотезы и версии крушения вертолета. Как утверждает, Скачко, все будут подозревать, что это был теракт, и искать этому подтверждения. Первая из названных причин – плохие погодные условия. Однако эксперт не исключает, что здесь замешаны внутриполитические подоплеки.“Сейчас уже ищут какого-то непонятного индуса, который вертелся возле президентского вертолета и куда-то исчез, что оставляет вопросы к службе безопасности и охраны главы Ирана и заставляет думать о возможных внутрииранских политических терках и разборках, которые, возможно, и привели к смерти неугодного кому-то политика”, - полагает Скачко.Кроме того, как отметил автор, смерть Раиси очень страшно и органично ложится в общую канву покушений, случившихся буквально за последние дни против тех, кем Запад недоволен.Какая третья вероятная причина гибели иранского президента? На этот вопрос в статье “Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений” ответил ее автор Владимир Скачко.
запад
иран
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запад, иран, сша, владимир скачко, эбрахим (ибрахим) раиси, мид, крушение, вертолеты
Запад, Иран, США, Владимир Скачко, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, МИД, крушение, вертолеты

"Ищут непонятного индуса": эксперт назвал 3 причины крушения вертолета с президентом Ирана на борту

15:29 20.05.2024 (обновлено: 15:30 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтраны мира. Афганистан
Страны мира. Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Даже если самая беспристрастная экспертиза подтвердит, что это было страшное стечение неблагоприятных обстоятельств, приведших к крушению вертолета, мало кто в это поверит, считает автор издания Украина.ру Владимир Скачко. Об этом он написал в своей авторской статье “Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений”
В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.
Погибший Раиси был из таких – консерватор-антизападник, он служил своей стране, а "золотой миллиард", если хотите, коллективный Запад, считающий себя градом на холме, призванным поучать как жить всех остальных, объявил Иран частью "оси зла", обложил со всех сторон санкциями и страшным давлением на власти хотел ее переориентации. Геополитически "правильной". То есть согласной на монополярный мир под эгидой США, что и является сегодня изощренной формой неоколонизации. Запад за фанатичную нелюбовь к себе называл погибшего Раиси "тегеранским" или "иранским мясником", - отметил автор статьи.
Сразу после крушения в экспертном сообществе стали появляться гипотезы и версии крушения вертолета. Как утверждает, Скачко, все будут подозревать, что это был теракт, и искать этому подтверждения. Первая из названных причин – плохие погодные условия. Однако эксперт не исключает, что здесь замешаны внутриполитические подоплеки.
Сейчас уже ищут какого-то непонятного индуса, который вертелся возле президентского вертолета и куда-то исчез, что оставляет вопросы к службе безопасности и охраны главы Ирана и заставляет думать о возможных внутрииранских политических терках и разборках, которые, возможно, и привели к смерти неугодного кому-то политика”, - полагает Скачко.
Кроме того, как отметил автор, смерть Раиси очень страшно и органично ложится в общую канву покушений, случившихся буквально за последние дни против тех, кем Запад недоволен.
Какая третья вероятная причина гибели иранского президента? На этот вопрос в статье “Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений” ответил ее автор Владимир Скачко.
 
ЗападИранСШАВладимир СкачкоЭбрахим (Ибрахим) РаисиМИДкрушениевертолеты
 
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