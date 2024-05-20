https://ukraina.ru/20240520/1055176083.html

В Киеве пожаловались на нехватку денег для мемориализации военного конфликта

В Киеве пожаловались на нехватку денег для мемориализации военного конфликта - 20.05.2024 Украина.ру

В Киеве пожаловались на нехватку денег для мемориализации военного конфликта

Процесс мемориализации конфликта на Украине будет сложным, в дополнение к этому на это не хватает денег. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью "Интерфакс-Украина"

2024-05-20T14:48

2024-05-20T14:48

2024-05-20T14:48

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владимир зеленский

антон дробович

мемориал

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"Мемориализация войны будет сложной, и она уже сложная. Многие люди имеют советское понимание практик мемориализации, плюс нехватка ресурсов. И отчасти процесс превращается в такую не очень качественную мемориализацию", - сказал Дробович.Он посетовал, что ему обидно, когда в правительстве говорят о важности этого направления, но дальше лозунгов дело не заходит.Дробович хочет создать музей истории конфликта. Однако не знает, достаточно ли для этого ресурсов. Также он заявляет, что для "Национального пантеона украинских героев" нашли новое знаковое место в центре Киева. Однако по экономическим причинам его возведение невозможно.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.

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новости, украина, киев, владимир зеленский, антон дробович, мемориал