Аналитик ФСО ответил, что будет делать Иран после гибели президента - 20.05.2024 Украина.ру
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Аналитик ФСО ответил, что будет делать Иран после гибели президента
Аналитик ФСО ответил, что будет делать Иран после гибели президента - 20.05.2024 Украина.ру
Аналитик ФСО ответил, что будет делать Иран после гибели президента
Иран не будет рубить с плеча, и сначала в стране оценят сложившуюся ситуацию: был ли это теракт или роковое стечение обстоятельств. И Москва поможет Тегерану расследовать это трагическое событие
2024-05-20T15:32
2024-05-20T15:33
новости
иран
эбрахим (ибрахим) раиси
москва
россия
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий ЕфимовВертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу, отметив, что Эбрахима Раиси был настоящим другом России, который внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами.Также по личному поручению Путина в Иран отправилась группа российских спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.Интересно, что ранее, 19 мая, стало известно о происшествии в иранском Восточном Азербайджане. Один из трех вертолётов кортежа президента Ирана совершил, как тогда сообщали СМИ, жесткую посадку.Согласно Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту.
https://ukraina.ru/20240520/1055169725.html
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новости, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, москва, россия, украина.ру
Новости, Иран, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Москва, Россия, Украина.ру

Аналитик ФСО ответил, что будет делать Иран после гибели президента

15:32 20.05.2024 (обновлено: 15:33 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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Иран не будет рубить с плеча, и сначала в стране оценят сложившуюся ситуацию: был ли это теракт или роковое стечение обстоятельств. И Москва поможет Тегерану расследовать это трагическое событие
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

"То есть дальнейшие решения будут приниматься на основании объективного расследования. Никто сходу Третью мировую войну не начнет и "гасить" Израиль не станет", - сказал он в интервью США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели Раиси.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу, отметив, что Эбрахима Раиси был настоящим другом России, который внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами.
Также по личному поручению Путина в Иран отправилась группа российских спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
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Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.
Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.
Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.
Интересно, что ранее, 19 мая, стало известно о происшествии в иранском Восточном Азербайджане. Один из трех вертолётов кортежа президента Ирана совершил, как тогда сообщали СМИ, жесткую посадку.
Согласно Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту.
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