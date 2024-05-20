"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков - 20.05.2024 Украина.ру
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"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков
"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков - 20.05.2024 Украина.ру
"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков
Убийства политических лидеров в результате террора или госпереворота – это давно испытанный и во многих случаях беспроигрышный способ действительно добиться переориентации курса страны или даже целого континента. Об этом в своей статье рассказал Владимир Скачко, размышляя над крушением вертолета президентом Ирана на борту
2024-05-20T16:43
2024-05-20T16:45
запад
иран
бразилия
владимир скачко
эбрахим (ибрахим) раиси
роберт фицо
мид
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В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.Смерть Раиси, отмечает автор, очень страшно и органично ложится в общую канву покушений, случившихся буквально за последние дни против тех, кем Запад недоволен. Вот он, скорбный список тех, кому следует быть острожным из-за их несогласия с Западом: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого пытались сковырнуть новым госпереворотом, как в 2016 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз стрелял местный фанатичный сторонник украинских неонацистов. Теперь вот президент Ирана, который не выжил.Более того, автор обратил внимание на череду странных смертей политиков и лидеров государств, которые шли против Запада. Поэтому исключать теорию онкозаговора, которая имеет вполне объяснимые доказательства, не стоит. Следовательно, и предположения об искусственно вызванной эпидемии рака и возможностях заражения им не так уж и фантастичны или надуманы, полагает Скачко.“В 2011-м, стало известно, что у президента Аргентины Кристины Кушнер нашли рак щитовидки. И сразу вспомнили, что ее предшественник и муж Нестор Киршнер за год до этого умер от рака кишечника.У президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильвы, друга и идеологического единомышленника Чавеса, диагностировали рак горла. А в том же году у его сменившей у руля Бразилии тоже левой по взглядам Дилмы Руссефф диагностировали рак груди.Параллельно президент Парагвая Фернандо Луго начал лечиться от лимфомы, лидер Боливии Эво Моралес -- от рака полости носа, а Колумбии – Хуан Мануэль Сантос Кальдерон - от рака простаты”, - вспоминает Скачко.В заключении автор отметил, что сегодня начеку нужно быть всем, так как Запад максимально задирает ставки – речь идет уже не о его господстве, а вообще о выживании.Кто следующая потенциальная жертва Запада, вы можете узнать в полной версии статьи Владимира Скачко: “Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений”.
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запад, иран, бразилия, владимир скачко, эбрахим (ибрахим) раиси, роберт фицо, мид
Запад, Иран, Бразилия, Владимир Скачко, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Роберт Фицо, МИД

"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков

16:43 20.05.2024 (обновлено: 16:45 20.05.2024)
 
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Убийства политических лидеров в результате террора или госпереворота – это давно испытанный и во многих случаях беспроигрышный способ действительно добиться переориентации курса страны или даже целого континента. Об этом в своей статье рассказал Владимир Скачко, размышляя над крушением вертолета президентом Ирана на борту
В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.
Смерть Раиси, отмечает автор, очень страшно и органично ложится в общую канву покушений, случившихся буквально за последние дни против тех, кем Запад недоволен. Вот он, скорбный список тех, кому следует быть острожным из-за их несогласия с Западом: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого пытались сковырнуть новым госпереворотом, как в 2016 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз стрелял местный фанатичный сторонник украинских неонацистов. Теперь вот президент Ирана, который не выжил.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Более того, автор обратил внимание на череду странных смертей политиков и лидеров государств, которые шли против Запада. Поэтому исключать теорию онкозаговора, которая имеет вполне объяснимые доказательства, не стоит. Следовательно, и предположения об искусственно вызванной эпидемии рака и возможностях заражения им не так уж и фантастичны или надуманы, полагает Скачко.
В 2011-м, стало известно, что у президента Аргентины Кристины Кушнер нашли рак щитовидки. И сразу вспомнили, что ее предшественник и муж Нестор Киршнер за год до этого умер от рака кишечника.
У президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильвы, друга и идеологического единомышленника Чавеса, диагностировали рак горла. А в том же году у его сменившей у руля Бразилии тоже левой по взглядам Дилмы Руссефф диагностировали рак груди.
Параллельно президент Парагвая Фернандо Луго начал лечиться от лимфомы, лидер Боливии Эво Моралес -- от рака полости носа, а Колумбии – Хуан Мануэль Сантос Кальдерон - от рака простаты”, - вспоминает Скачко.
В заключении автор отметил, что сегодня начеку нужно быть всем, так как Запад максимально задирает ставки – речь идет уже не о его господстве, а вообще о выживании.
Кто следующая потенциальная жертва Запада, вы можете узнать в полной версии статьи Владимира Скачко: “Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений”.
 
ЗападИранБразилияВладимир СкачкоЭбрахим (Ибрахим) РаисиРоберт ФицоМИД
 
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