https://ukraina.ru/20240520/1055181196.html

"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков

"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков - 20.05.2024 Украина.ру

"Вирус, погубивший президентов": Владимир Скачко о том, как Запад избавляется от ненужных политиков

Убийства политических лидеров в результате террора или госпереворота – это давно испытанный и во многих случаях беспроигрышный способ действительно добиться переориентации курса страны или даже целого континента. Об этом в своей статье рассказал Владимир Скачко, размышляя над крушением вертолета президентом Ирана на борту

2024-05-20T16:43

2024-05-20T16:43

2024-05-20T16:45

запад

иран

бразилия

владимир скачко

эбрахим (ибрахим) раиси

роберт фицо

мид

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В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.Смерть Раиси, отмечает автор, очень страшно и органично ложится в общую канву покушений, случившихся буквально за последние дни против тех, кем Запад недоволен. Вот он, скорбный список тех, кому следует быть острожным из-за их несогласия с Западом: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого пытались сковырнуть новым госпереворотом, как в 2016 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз стрелял местный фанатичный сторонник украинских неонацистов. Теперь вот президент Ирана, который не выжил.Более того, автор обратил внимание на череду странных смертей политиков и лидеров государств, которые шли против Запада. Поэтому исключать теорию онкозаговора, которая имеет вполне объяснимые доказательства, не стоит. Следовательно, и предположения об искусственно вызванной эпидемии рака и возможностях заражения им не так уж и фантастичны или надуманы, полагает Скачко.“В 2011-м, стало известно, что у президента Аргентины Кристины Кушнер нашли рак щитовидки. И сразу вспомнили, что ее предшественник и муж Нестор Киршнер за год до этого умер от рака кишечника.У президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильвы, друга и идеологического единомышленника Чавеса, диагностировали рак горла. А в том же году у его сменившей у руля Бразилии тоже левой по взглядам Дилмы Руссефф диагностировали рак груди.Параллельно президент Парагвая Фернандо Луго начал лечиться от лимфомы, лидер Боливии Эво Моралес -- от рака полости носа, а Колумбии – Хуан Мануэль Сантос Кальдерон - от рака простаты”, - вспоминает Скачко.В заключении автор отметил, что сегодня начеку нужно быть всем, так как Запад максимально задирает ставки – речь идет уже не о его господстве, а вообще о выживании.Кто следующая потенциальная жертва Запада, вы можете узнать в полной версии статьи Владимира Скачко: “Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений”.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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иран

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запад, иран, бразилия, владимир скачко, эбрахим (ибрахим) раиси, роберт фицо, мид