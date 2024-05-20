Тут хайли лайкли: аналитик ФСО оценил версию иранцев о гибели Раиси
16:29 20.05.2024 (обновлено: 16:59 20.05.2024)
в иранском сегменте интернета активно обсуждается версия, что самолет с президентом страны Эбрахимом Раиси мог сбить Израиль в качестве возмездия за удары иранских ракет по своей территории. И эта версия действительно имеет место быть, считает главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
"Это как раз тот момент, когда можно сказать highly likely (с англ. - очень вероятно. Этой формировкой часто пользуются западные политики, когда бездоказательно обвиняют в чем-то Россию. - Ред.). На мой взгляд, как раз может быть дестабилизация обстановки внутри Ирана за счет народного возмущения, которое легко можно переориентировать в другое, нужное исполнителям и заказчикам русло", - сказал Ефимов в интервью США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели Раиси.
14:56"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана? В настоящий момент иранские власти не обвиняют в гибели команды Эбрахима Раиси третью сторону, однако мысли о том, что катастрофа могла быть каким-то образом спровоцирована извне, безусловно, посещают сегодня многих иранцев и жителей других стран. Об этом в статье “Гибель президента Ирана: что будет дальше?” рассказал ее автор Игорь Сердюков
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу, отметив, что Эбрахима Раиси был настоящим другом России, который внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами.
Также по личному поручению Путина в Иран отправилась группа российских спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.
Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.
Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя крушение вертолета президента Ирана, заострил внимание на том, что это событие - явно не случайность.
"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - сказал Слуцкий.
Интересно, что ранее, 19 мая, стало известно о происшествии в иранском Восточном Азербайджане. Один из трех вертолётов кортежа президента Ирана совершил, как тогда сообщали СМИ, жесткую посадку.
Согласно Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту.
15:29"Ищут непонятного индуса": эксперт назвал 3 причины крушения вертолета с президентом Ирана на бортуДаже если самая беспристрастная экспертиза подтвердит, что это было страшное стечение неблагоприятных обстоятельств, приведших к крушению вертолета, мало кто в это поверит, считает автор издания Украина.ру Владимир Скачко. Об этом он написал в своей авторской статье “Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений”