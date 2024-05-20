Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины - 20.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240520/1055178650.html
Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины
Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины - 20.05.2024 Украина.ру
Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины
На Украине понимают, что конфликт закончится переговорами. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в видеообращении к участникам форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа"
2024-05-20T15:36
2024-05-20T15:36
новости
украина
киев
александр литвиненко
нато
снбо
ес
владимир зеленский
россия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198516_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_ac8f81e7668eba4276265ca6a5d4f260.jpg
В своём обращении он назвал ситуацию на фронте "крайне сложной, но далеко не катастрофической". При этом попросил у Запада "много современного оружия". В частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.Секретарь СНБО запугал участников форума, что в случае передачи недостаточного оружия Украине, Евросоюзу придётся искать оружие для себя.Он выразил уверенность в том, что так называемую "формулу мира" поддержат участники саммита мира в Швейцарии, который пройдет в июне 2024 года. Литвиненко напомнил также о желании вступить в НАТО. Украинские власти надеются получить приглашение в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне летом этого года.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них.
https://ukraina.ru/20240517/1055138943.html
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198516_203:0:1799:1197_1920x0_80_0_0_d3ed37536059f93767c860662605b66e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, александр литвиненко, нато, снбо, ес, владимир зеленский, россия, переговоры, "формула мира"
Новости, Украина, Киев, Александр Литвиненко, НАТО, СНБО, ЕС, Владимир Зеленский, Россия, переговоры, "формула мира"

Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины

15:36 20.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине понимают, что конфликт закончится переговорами. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в видеообращении к участникам форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа"
В своём обращении он назвал ситуацию на фронте "крайне сложной, но далеко не катастрофической". При этом попросил у Запада "много современного оружия". В частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
Секретарь СНБО запугал участников форума, что в случае передачи недостаточного оружия Украине, Евросоюзу придётся искать оружие для себя.
"Украина чётко понимает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского", - заявил Литвиненко.
Он выразил уверенность в том, что так называемую "формулу мира" поддержат участники саммита мира в Швейцарии, который пройдет в июне 2024 года. Литвиненко напомнил также о желании вступить в НАТО. Украинские власти надеются получить приглашение в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне летом этого года.
Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 17:18
Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ До сих пор неизвестно делегации чьих стран примут участие в мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, от прямого ответа об этом ушел глава МИД страны Дмитрий Кулеба
 
НовостиУкраинаКиевАлександр ЛитвиненкоНАТОСНБОЕСВладимир ЗеленскийРоссияпереговоры"формула мира"
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны
16:00Роман Карцев: серьёзный клоун
15:37Дмитрий Бабич о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана
15:36Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины
15:32Аналитик ФСО ответил, что будет делать Иран после гибели президента
15:29"Ищут непонятного индуса": эксперт назвал 3 причины крушения вертолета с президентом Ирана на борту
14:56"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана?
14:54Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев
14:48В Киеве пожаловались на нехватку денег для мемориализации военного конфликта
14:46США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели Раиси
14:29В Севастополе школьные экзамены сделали добровольными из-за атак ВСУ
14:00"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ
13:34Гибель президента Ирана: что будет дальше?
13:32Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений
13:24Путь лицемерия боксера Усика - "помощь Запада" в виде победы Украины. Почем ты родину продал, сынок?
13:15Наркотики и выпивка в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 мая
13:02В Европе опасаются Фицо после покушения - Financial Times
12:10Украинца, у которого украли больше миллиона долларов в Польше, задержали за вранье
12:09На Украине объявили финал декоммунизации, на который не хватает денег
12:06О битве за Антарктиду, Украине без света, "Силе Сибири" и китайских электромобилях – Митрахович
Лента новостейМолния