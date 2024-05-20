https://ukraina.ru/20240520/1055178650.html
Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины
Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины - 20.05.2024 Украина.ру
Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины
На Украине понимают, что конфликт закончится переговорами. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в видеообращении к участникам форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа"
2024-05-20T15:36
2024-05-20T15:36
2024-05-20T15:36
новости
украина
киев
александр литвиненко
нато
снбо
ес
владимир зеленский
россия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198516_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_ac8f81e7668eba4276265ca6a5d4f260.jpg
В своём обращении он назвал ситуацию на фронте "крайне сложной, но далеко не катастрофической". При этом попросил у Запада "много современного оружия". В частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.Секретарь СНБО запугал участников форума, что в случае передачи недостаточного оружия Украине, Евросоюзу придётся искать оружие для себя.Он выразил уверенность в том, что так называемую "формулу мира" поддержат участники саммита мира в Швейцарии, который пройдет в июне 2024 года. Литвиненко напомнил также о желании вступить в НАТО. Украинские власти надеются получить приглашение в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне летом этого года.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них.
https://ukraina.ru/20240517/1055138943.html
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198516_203:0:1799:1197_1920x0_80_0_0_d3ed37536059f93767c860662605b66e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, александр литвиненко, нато, снбо, ес, владимир зеленский, россия, переговоры, "формула мира"
Новости, Украина, Киев, Александр Литвиненко, НАТО, СНБО, ЕС, Владимир Зеленский, Россия, переговоры, "формула мира"
Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины
На Украине понимают, что конфликт закончится переговорами. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в видеообращении к участникам форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа"
В своём обращении он назвал ситуацию на фронте "крайне сложной, но далеко не катастрофической". При этом попросил у Запада "много современного оружия". В частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
Секретарь СНБО запугал участников форума, что в случае передачи недостаточного оружия Украине, Евросоюзу придётся искать оружие для себя.
"Украина чётко понимает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского
", - заявил Литвиненко.
Он выразил уверенность в том, что так называемую "формулу мира" поддержат участники саммита мира в Швейцарии, который пройдет в июне 2024 года. Литвиненко напомнил также о желании вступить в НАТО. Украинские власти надеются получить приглашение в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне летом этого года.
Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них.