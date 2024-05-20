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Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины

Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины - 20.05.2024 Украина.ру

Закончится переговорами: новый секретарь СНБО озвучил позицию Украины

На Украине понимают, что конфликт закончится переговорами. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в видеообращении к участникам форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа"

2024-05-20T15:36

2024-05-20T15:36

2024-05-20T15:36

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В своём обращении он назвал ситуацию на фронте "крайне сложной, но далеко не катастрофической". При этом попросил у Запада "много современного оружия". В частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.Секретарь СНБО запугал участников форума, что в случае передачи недостаточного оружия Украине, Евросоюзу придётся искать оружие для себя.Он выразил уверенность в том, что так называемую "формулу мира" поддержат участники саммита мира в Швейцарии, который пройдет в июне 2024 года. Литвиненко напомнил также о желании вступить в НАТО. Украинские власти надеются получить приглашение в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне летом этого года.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них.

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новости, украина, киев, александр литвиненко, нато, снбо, ес, владимир зеленский, россия, переговоры, "формула мира"