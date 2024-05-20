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Роман Карцев: серьёзный клоун

Роман Карцев: серьёзный клоун - 20.05.2024 Украина.ру

Роман Карцев: серьёзный клоун

20 мая 1939 года родился один из самых известных юмористов 20-го века Роман Карцев. Он мечтал играть на сцене, но мечта обернулось полным фиаско. Казалось, о ней можно забыть. Но, его величество случай распорядился так, что благодаря провалу, на свет появился тот самый Карцев, которого мы помним, любим и даже часто цитируем

2024-05-20T16:00

2024-05-20T16:00

2024-05-20T16:00

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Роман Карцев, а точнее Роман Аншелевич Кац, родился 20 мая 1939 года в семье коренных одесситов: футболиста сборной Тирасполя Аншель Лейзеровича Каца и контролера ОТК обувной фабрики, а по совместительству и его парторга, Суры-Леи (Сони) Рувиновны Фуксман. Кроме Ромы в семье было еще двое детей: сестра Лиза и брат Алик. Дед по материнской линии, чьим тезкой и стал Рома, служил синагогальным кантором. Дома все разговаривали на идише.Когда началась Великая Отечественная война, мама эвакуировалась с детьми в Омск, отец ушел на фронт, а бабушки и дедушки остались в Одессе. После освобождения родного города Соня Рувиновна и дети вернулись обратно, но тут их ждали одни неприятности: во время румынской оккупации все дедушки и бабушки погибли, а их старое жилье оказалось занято чужими людьми. В результате семья мыкалась по родственникам, еды и денег вечно не хватало. Все мытарства семьи закончились в 1946 году, когда с фронта вернулся Аншель Лейзерович. После победы на Германией его еще отправили воевать в Маньчжурию, и только после победы над Японией он смог с Дальнего Востока вернуться домой. Играть Аншель Лейзерович больше не мог – на фронте он получил ранение, но его назначили судьей второй лиги Украины и тренером по футболу. Жизнь семьи стала входить в послевоенное русло.Рома увлекся футболом, бегал с ребятами на море и… лазил на вечерние спектакли Одесского оперного театра через окно женского туалета на 2-м этаже. За такую приверженность к искусству его прозвали "Ромка-артист".Закончив в 1956 году школу, Карцев устроился учеником настройщика швейных машин на швейную фабрику "Молодая Гвардия". Уже в преклонном возрасте он вспоминал:"В моем цеху 80 девиц – большинство из деревни. Кровь с молоком, все торчком... Работали они в жару 30-35 градусов: крыша плавилась, моторы плавились, духота... Девчонки раздевались и сидели в трусах и черных лифчиках – возле каждой стояло ведро с водой, и они периодически обливали себя с ног до головы. От их тел шел пар, и меня, пацана, бросало в дрожь. Особенно было интересно подлезать под станок починять ремень. Отверткой я щекотал их между ногами – стоял хохот. Такая игра!.. Многим это нравилось, и они частенько подзывали меня еще починить ремень".На фабрике Роман доработался до 8-го разряда и получал неплохой оклад, но его мечтой были театральные подмостки. Полный энтузиазма, он посещал занятия любительского драмкружка. И вот на сцене Дома культуры моряков состоялся его дебют, оказавшийся провальным. Трагический спектакль на военную тематику Роман умудрился превратить в фарс – его герой вызвал смех зрителей и гнев режиссера. С позором из кружка Карцева погнали.Но, как говорится, нет худа без добра. Комедийный талант Романа Каца не остался незамеченным, в 1960 году его позвали в студенческий театр миниатюр при Институте инженеров морского флота "Парнас-2". Здесь-то и произошло судьбоносное знакомство Романа Каца с Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким. Их творческий и дружественный союз продлился всю оставшуюся жизнь.В 1962 году в одном из санаториев Одессы отдыхал Аркадий Райкин, и Михаил Жванецкий сумел пригласить мэтра эстрады на постановку "Парнаса" "Я иду по улице", автором которой он являлся. В этом же юмористическом спектакле был задействован и Кац, который исполнял сразу три роли. Райкин пришел на представление, а после пригласил в свой Театр миниатюр именно Романа – Ильченко и Жванецкий пока остались в Одессе. Но уже в 1963 году Роман смог все же убедить Райкина, и в Ленинград переехали Михаил Жванецкий, Виктор Ильченко, и ещё Людмила Гвоздикова.В этот же период времени Роман Аншелевич Кац стал Романом Андреевичем Карцевым – идею с псевдонимом ему подкинул сам Райкин:"Понимаешь, у тебя слишком короткая фамилия, её не запомнят. Придумай что-нибудь подлиннее".Примечательно, что и брат Романа, Алик, ставший после эмиграции в США фокусником, так же взял себе псевдоним, и стал называться Алик Карц.Первую роль в Театре миниатюр Карцев сыграл в спектакле "Избранные миниатюры", а первым его совместным с Ильченко появлением на большой сцене стало выступление в постановке "Волшебники живут рядом". С тех пор их фирменные фразы: "Товарищ не понимает", "Ставьте псицу!", "Не пересаливайте лицом" – моментально уходили в народ.В 1962 году Роман Карцев наконец-то поступил в ГИТИС. До этого он пытался поступить самостоятельно четыре раза, но каждый раз не проходил по конкурсу. На пятый раз Карцев пришел с рекомендательным письмом Аркадия Райкина, и его зачислили на заочное отделение актерского факультета. Закончил ВУЗ Роман Андреевич в 1966 году.В 1967 году между Райкиным и Карцевым произошел разрыв. В запале творческого спора актер возразил мэтру, что, мол, он лучше разбирается в юморе, после чего написал заявление об уходе и вернулся в Одессу. Ильченко и Жванецкий последовали за своим другом. Поначалу Роман Андреевич устроился работать конферансье в джазовый оркестр, но затем, как-то раз, Карцев и Ильченко исполнили на сцене миниатюру Михаила Жванецкого "Авас"… и началось. Постановка имела просто колоссальный успех, после чего актеры стали исполнять и другие сочинения Жванецкого. Их все чаще приглашали на все новые и новые концерты и театральные вечера.В 1969 году Карцев и Ильченко стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. После этого в 1970 году друзья организовали в Одессе свой Театр миниатюр. Режиссёр Евгений Ланскойпоставил для дуэта музыкальный спектакль "Встретились – разбежались". Карцев в постановке того же режиссёра играл моноспектакль "Шут гороховый" по произведениям Чехова, Зощенко, Шолом-Алейхема, Жванецкого. Кроме того, он еще успевал подрабатывать в Одесском ТЮЗе.В том же знаковом для актера 1970 году он женился на бывшей танцовщице кордебалета Виктории Кассинской. Роман Андреевич любил рассказывать: "свадьба была забавная: мы приехали в загс на поливальной машине".Уже через год у Карцевых родилась дочь Елена. Еще через пять лет семья пополнилась и сыном Павлом, который позже тоже стал актёром, но, чтобы избежать косых взглядов, взял себе фамилию матери – Кассинский.В 1971 году Роман Карцев дебютировал и на большом экране в фильме "Операция "Герцог". Но, пожалуй, самыми известными фильмами с его участием стали: "Волшебный голос Джельсомино" (1977), "Собачье сердце" (1988) и "Мастер и Маргарита" (2005). Всего Роман Андреевич сыграл в 16 фильмах и во множестве телеспектаклей. Первый раз он появился на экране в спектакле Аркадия Райкина "Адрес. Театр" (1967). Последней же его работой в кино стала роль таксиста в фильме Станислава Говорухина "В стиле Jazz" (2010).До 1979 года Роман Карцев и Виктор Ильченко выступали от имени своего собственного Одесского театра миниатюр. Их эстрадные репризы были просто блистательными – зрители на их концертах неудержимо хохотали. Дуэт стремительно набирал популярность: гастроли по стране, приглашения на все значимые концерты на телевидение, выпуск грампластинок с их миниатюрами и любовь зрителей. Юмористические диалоги "Раки" и "Авас" записывались с телевизора на магнитофонную пленку и разбирались на цитаты. Авторы и сами до сих пор помнят многие из них.В 1979 году режиссёр Московского театра миниатюр Михаил Левитин пригласил всю троицу в свой театр. Здесь партнерами Карцева по сцене стали такие артисты, как Любовь Полищук, Михаил Кокшенов, Анатолий Горячев и Юрий Беляев. Карцев играл в спектаклях: "Когда мы отдыхали", "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов", "Полночное кабаре", "Птичий полёт" и "Избранные миниатюры".Помимо работы в театре Карцев и Ильченко ездили с гастролями по стране. С шефскими концертами они выступали и перед строителями Байкало-Амурской магистрали, и перед моряками Дальнего Востока, рыбаками Камчатки и бахчеводами Средней Азии. Дуэт просуществовал до 1992 года, пока не стало Виктора Ильченко, и Роман Андреевич теперь выступал один. После смерти друга он наотрез отказывался исполнять их совместные номера с кем-либо другим. Тогда в Московском театре "Эрмитаж", бывшем Театре миниатюр, Марк Розовский поставил для Карцева посвященный памяти Виктора Ильченко моноспектакль "Моя Одесса".Самого актера не стало 2 октября 2018 года. Роман Андреевич сначала перенес инсульт, затем у него случился инфаркт. Три последние недели своей жизни он находился в состоянии искусственной комы, но затем сердце не выдержало нагрузки, и перестало биться окончательно. Народному артисту было 79 лет. Похоронили его на Троекуровом кладбище в Москве.Несмотря на то, что долгие годы Карцев прожил в Москве, он никогда не забывал родную Одессу, и написал в одной из своих книг, которую посвятил внучке Веронике:"Мы обязательно поедем в Одессу. Этот город лучше, чем Лондон! Там солнце, море и очень гостеприимные люди, и юмор там особенный... Но Одессу нужно знать изнутри, там нужно родиться. И когда-нибудь ты обязательно привезешь своих детей в Одессу и расскажешь им обо мне. Договорились?.."Как-то у Юрия Никулина спросили: "Кого он считает лучшим клоуном?" Никулин ответил: "Карцева". Роман Андреевич очень гордился такой оценкой, но при этом пояснял: "Я – клоун серьёзный". Таким он и остался в нашей памяти – "серьезным клоуном" со своей незабываемой одновременно и смешной, и мудрой, и печальной улыбкой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, одесса, актер, юмор, юмористы, михаил жванецкий