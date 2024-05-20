"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Журналисты американского издания The Daily Beast 20 мая сообщили о "диком употреблении наркотиков и нелегальной выпивке" бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Военнослужащие ВСУ страдают от физических и психологических травм. Они прибегают к МДМА, амфетамину, марихуане и нелегальному алкоголю.
Алкоголь попадает на фронт через волонтеров, контрабандистов или журналистов, которые платят им военным за интервью.
Алкоголь попадает на фронт через волонтеров, контрабандистов или журналистов, которые платят им военным за интервью.
"Несколько солдат, которые говорили с The Daily Beast, утверждают, что некоторые из тех, кто защищает Украину, также злоупотребляют незаконными веществами, которые они покупают через теневые онлайн-бизнесы, которыми управляет мафия страны. <...> Мужчины утверждают, что некоторые из их товарищей были настолько пьяны или под кайфом, что в слепой ярости или во время вождения в нетрезвом состоянии убивали мирных жителей, солдат и животных", - говорится в материале.
Журналисты стали свидетелями "мрачной картины" в Донбассе:
"Пьяные солдаты бесцельно бродят по рынкам в Константиновке, мертвые собаки лежат на улице вдоль дорог, а некоторые солдаты говорят, что Украина движется к поражению", - пишут авторы.
Бойцы ВСУ жалуются, что из-за нехватки людей некоторые из них воюют больше восьми месяцев без перерыва, у них не осталось боеприпасов и обученных военных.
Один из них на условиях анонимности указал, что около 40 процентов украинских военных употребляют алкоголь во время службы. Также многие употребляют наркотики, чтобы иметь силы бодрствовать в течение нескольких дней во время вахты.
Один из них на условиях анонимности указал, что около 40 процентов украинских военных употребляют алкоголь во время службы. Также многие употребляют наркотики, чтобы иметь силы бодрствовать в течение нескольких дней во время вахты.