"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ - 20.05.2024 Украина.ру
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"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ
"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ - 20.05.2024 Украина.ру
"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ
Журналисты американского издания The Daily Beast 20 мая сообщили о "диком употреблении наркотиков и нелегальной выпивке" бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ)
2024-05-20T14:00
2024-05-20T14:00
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Военнослужащие ВСУ страдают от физических и психологических травм. Они прибегают к МДМА, амфетамину, марихуане и нелегальному алкоголю.Алкоголь попадает на фронт через волонтеров, контрабандистов или журналистов, которые платят им военным за интервью.Журналисты стали свидетелями "мрачной картины" в Донбассе:"Пьяные солдаты бесцельно бродят по рынкам в Константиновке, мертвые собаки лежат на улице вдоль дорог, а некоторые солдаты говорят, что Украина движется к поражению", - пишут авторы.Бойцы ВСУ жалуются, что из-за нехватки людей некоторые из них воюют больше восьми месяцев без перерыва, у них не осталось боеприпасов и обученных военных.Один из них на условиях анонимности указал, что около 40 процентов украинских военных употребляют алкоголь во время службы. Также многие употребляют наркотики, чтобы иметь силы бодрствовать в течение нескольких дней во время вахты.
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новости, украина, донбасс, вооруженные силы украины, бойцы
Новости, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, бойцы

"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ

14:00 20.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Журналисты американского издания The Daily Beast 20 мая сообщили о "диком употреблении наркотиков и нелегальной выпивке" бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Военнослужащие ВСУ страдают от физических и психологических травм. Они прибегают к МДМА, амфетамину, марихуане и нелегальному алкоголю.

Алкоголь попадает на фронт через волонтеров, контрабандистов или журналистов, которые платят им военным за интервью.

"Несколько солдат, которые говорили с The Daily Beast, утверждают, что некоторые из тех, кто защищает Украину, также злоупотребляют незаконными веществами, которые они покупают через теневые онлайн-бизнесы, которыми управляет мафия страны. <...> Мужчины утверждают, что некоторые из их товарищей были настолько пьяны или под кайфом, что в слепой ярости или во время вождения в нетрезвом состоянии убивали мирных жителей, солдат и животных", - говорится в материале.

Журналисты стали свидетелями "мрачной картины" в Донбассе:
"Пьяные солдаты бесцельно бродят по рынкам в Константиновке, мертвые собаки лежат на улице вдоль дорог, а некоторые солдаты говорят, что Украина движется к поражению", - пишут авторы.
Бойцы ВСУ жалуются, что из-за нехватки людей некоторые из них воюют больше восьми месяцев без перерыва, у них не осталось боеприпасов и обученных военных.

Один из них на условиях анонимности указал, что около 40 процентов украинских военных употребляют алкоголь во время службы. Также многие употребляют наркотики, чтобы иметь силы бодрствовать в течение нескольких дней во время вахты.
последствия удара ВСУ по Новой Маячке - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
13:15
Наркотики и выпивка в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 маяЗападные СМИ рассказали о наркомании и пьянстве в рядах ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
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Заголовок открываемого материала
14:00"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ
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