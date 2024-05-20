https://ukraina.ru/20240520/1055175087.html

"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ

"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ - 20.05.2024 Украина.ру

"Под кайфом убивали мирных жителей и животных": американцы написали о тотальной наркомании в рядах ВСУ

Журналисты американского издания The Daily Beast 20 мая сообщили о "диком употреблении наркотиков и нелегальной выпивке" бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ)

2024-05-20T14:00

2024-05-20T14:00

2024-05-20T14:00

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Военнослужащие ВСУ страдают от физических и психологических травм. Они прибегают к МДМА, амфетамину, марихуане и нелегальному алкоголю.Алкоголь попадает на фронт через волонтеров, контрабандистов или журналистов, которые платят им военным за интервью.Журналисты стали свидетелями "мрачной картины" в Донбассе:"Пьяные солдаты бесцельно бродят по рынкам в Константиновке, мертвые собаки лежат на улице вдоль дорог, а некоторые солдаты говорят, что Украина движется к поражению", - пишут авторы.Бойцы ВСУ жалуются, что из-за нехватки людей некоторые из них воюют больше восьми месяцев без перерыва, у них не осталось боеприпасов и обученных военных.Один из них на условиях анонимности указал, что около 40 процентов украинских военных употребляют алкоголь во время службы. Также многие употребляют наркотики, чтобы иметь силы бодрствовать в течение нескольких дней во время вахты.

https://ukraina.ru/20240520/1055173973.html

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