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В Севастополе школьные экзамены сделали добровольными из-за атак ВСУ
В Севастополе школьные экзамены сделали добровольными из-за атак ВСУ - 20.05.2024 Украина.ру
В Севастополе школьные экзамены сделали добровольными из-за атак ВСУ
ЕГЭ и ОГЭ для школьников Севастополя сделали добровольными экзаменами. Об этом 20 мая сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развозжаев
2024-05-20T14:29
2024-05-20T14:29
2024-05-20T14:29
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вооруженные силы украины
атака
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экзамен
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"Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе — добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал", - написал губернатор.Он разъяснил, что дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе.Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов.При этом в городе в любом случае проведут ЕГЭ и ОГЭ для детей, которым результаты итоговой аттестации нужны для поступления в вузы.Севастополь последние несколько дней почти каждую ночь подвергается массированным атакам ВСУ с применением ракетного вооружения и беспилотников, в том числе морских безэкипажных катеров.
https://ukraina.ru/20240517/1055119992.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, севастополь, вооруженные силы украины, атака, губернатор, школа, экзамен
Новости, Севастополь, Вооруженные силы Украины, атака, губернатор, Школа, экзамен
В Севастополе школьные экзамены сделали добровольными из-за атак ВСУ
ЕГЭ и ОГЭ для школьников Севастополя сделали добровольными экзаменами. Об этом 20 мая сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развозжаев
"Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе — добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал", - написал губернатор.
Он разъяснил, что дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе.
Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов.
При этом в городе в любом случае проведут ЕГЭ и ОГЭ для детей, которым результаты итоговой аттестации нужны для поступления в вузы.
"Разумеется, экзамены будем проводить со всеми мерами предосторожности. Если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением", - написал он.
Севастополь последние несколько дней почти каждую ночь подвергается массированным атакам ВСУ с применением ракетного вооружения и беспилотников, в том числе морских безэкипажных катеров.