https://ukraina.ru/20240520/1055176253.html

Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев

Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев - 20.05.2024 Украина.ру

Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев

Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским нелегитимным станет и весь Конституционный суд страны, напомнил депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 20 мая в своем телеграм-канале

2024-05-20T14:54

2024-05-20T14:54

2024-05-20T14:54

владимир зеленский

новости

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олег царев

владимир путин

верховная рада

рада

конституционный суд украины

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"Интересная коллизия возникает и с самим Конституционным судом Украины. Согласно Конституции, президент назначает на должности шесть членов КС. Уже в конце мая по возрасту истекают полномочия судьи Головатого, а в январе 2025 еще двух судей, назначенных по президентской квоте. Кроме того, в КС, где по Конституции должно быть 18 членов, уже почти полтора года не свободны три места по квоте Верховной Рады, и более двух лет — две вакансии от съезда судей", - написал Царев.Он объяснил, что КС считается полномочным при наличии 12 судей. То есть если вакансии от Рады и съезда судей не заполнятся и дальше, то будет 10 легитимных судей и, возможно – еще трое судей, назначенных Зеленским после истечения 5-летнего срока полномочий. Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае.Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ukraina.ru/20240520/1055166822.html

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владимир зеленский, новости, украина, россия, олег царев, владимир путин, верховная рада, рада, конституционный суд украины