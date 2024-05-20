Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев - 20.05.2024 Украина.ру
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Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев
Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев - 20.05.2024 Украина.ру
Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев
Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским нелегитимным станет и весь Конституционный суд страны, напомнил депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 20 мая в своем телеграм-канале
2024-05-20T14:54
2024-05-20T14:54
владимир зеленский
новости
украина
россия
олег царев
владимир путин
верховная рада
рада
конституционный суд украины
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"Интересная коллизия возникает и с самим Конституционным судом Украины. Согласно Конституции, президент назначает на должности шесть членов КС. Уже в конце мая по возрасту истекают полномочия судьи Головатого, а в январе 2025 еще двух судей, назначенных по президентской квоте. Кроме того, в КС, где по Конституции должно быть 18 членов, уже почти полтора года не свободны три места по квоте Верховной Рады, и более двух лет — две вакансии от съезда судей", - написал Царев.Он объяснил, что КС считается полномочным при наличии 12 судей. То есть если вакансии от Рады и съезда судей не заполнятся и дальше, то будет 10 легитимных судей и, возможно – еще трое судей, назначенных Зеленским после истечения 5-летнего срока полномочий. Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае.Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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владимир зеленский, новости, украина, россия, олег царев, владимир путин, верховная рада, рада, конституционный суд украины
Владимир Зеленский, Новости, Украина, Россия, Олег Царев, Владимир Путин, Верховная Рада, Рада, Конституционный суд Украины

Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - Царев

14:54 20.05.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Царев
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским нелегитимным станет и весь Конституционный суд страны, напомнил депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 20 мая в своем телеграм-канале
"Интересная коллизия возникает и с самим Конституционным судом Украины. Согласно Конституции, президент назначает на должности шесть членов КС. Уже в конце мая по возрасту истекают полномочия судьи Головатого, а в январе 2025 еще двух судей, назначенных по президентской квоте. Кроме того, в КС, где по Конституции должно быть 18 членов, уже почти полтора года не свободны три места по квоте Верховной Рады, и более двух лет — две вакансии от съезда судей", - написал Царев.
Он объяснил, что КС считается полномочным при наличии 12 судей. То есть если вакансии от Рады и съезда судей не заполнятся и дальше, то будет 10 легитимных судей и, возможно – еще трое судей, назначенных Зеленским после истечения 5-летнего срока полномочий.

"И это даст основания говорить о нелегитимности всего Конституционного суда, правда, не прямо сейчас, а через восемь с небольшим месяцев", - указал политик.

Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае.
Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
10:22
Популярность Зеленского упала даже в рядах ВСУ, заявили в СВРПопулярность президента Украины Владимира Зеленского в Вооруженных силах Украины составляет не более 20 процентов. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР)
 
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