Живущая в США украинка Катерина Демерс с волосами в 1,5 метра рассказала о странных просьбах, которые поступают ей в соцсетях от мужчин, передает Daily Mail 17 июня

Украинка Катерина Демерс отрастила косу длиной 147 см за 10 лет. Она рассказала, что в детстве из-за короткой стрижки ее принимали за мальчика, поэтому она решила отращивать волосы и гордиться ими. За это в США украинку прозвали Рапунцель. Она работает моделью.

Демерс пожаловалась, что ее донимают сообщения от мужчин, а иногда и от женщин, которые предлагают ей деньги, чтобы расчесать и потрогать ее волосы. По ее словам, один бизнесмен из Германии предлагал ей 500 тыс. долларов за то, чтобы она позволила ему сбрить ей волосы.

«Мужчины также говорят: "Твои волосы отлично смотрелись бы на моей подушке"», — рассказала Демерс.

Украинка поделилась советом по уходу за волосами — она моет голову два раза в неделю более двух часов и никогда не использует фен для укладки или сушки волос. Кроме того, она подстригает косу несколько раз в год.