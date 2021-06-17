Партия «Голос», часть депутатов из которой заявила о выходе из фракции в Раде, назначила съезд на июль, чтобы разобраться в ситуации с расколом. Об этом 17 июня сообщается в Facebook партии

«Уверены, что партия «Голос» собрала самых людей с украинской политической среды и мы уважаем мнение и позиции наших коллег… В соответствии с Уставом партии, ситуацию может решить только съезд партии. Мы приняли решение о проведении съезда в июле этого года, окончательную дату съезда в ближайшее время назначит политсовет партии», — говорится в сообщении.

Половина фракции «Голоса» в Раде заявила о создании нового объединения © Facebook, Kira Rudik

Накануне с трибуны парламента депутат партии «Голос» Александра Устинова заявила, что половина фракции создает свое межфракционное объединение «Справедливость». Также депутаты инициируют исключение председателя партии Киры Рудик из-за пропуска 60% заседаний.

Кроме того, половина фракции «Голос» выразила недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку, который «нарушает закон и положение о фракции и уже около трех месяцев не созывает заседание фракции даже по требованию большинства депутатов».