По словам эксперта, больше всего жаль обычных украинцев, которые снова окажутся разменной монетой после того, как Запад бросит Украину на произвол судьбы.
«Да, если в какой-то момент выгоднее окажется Украину сдать, они ее сдадут. Весь ужас в этом — что в любой момент они сдадут, вопрос только в чем», — сказал Якеменко.
Эксперт полагает, что президент Украины Владимир Зеленский в любом случае получит свое и вернется на сцену, мэр Киева Виталий Кличко тоже не пострадает, а вот обычных людей такой поступок Запада может очень даже встревожить и повлиять на них негативно.
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