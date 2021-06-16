Главная проблема современной Украины в том, что социальные эксперименты ставятся там не на Кличко и Зеленском, а на обычных киевлянах, харьковчанах, одесситах и жителях других областей. Такое мнение у историка, заместителя директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Бориса Якеменко

Дробницкий сказал, при каком условии США не бросят Украину © Facebook, Дмитрий Дробницкий



— Борис Григорьевич, как вы бы сейчас оценили уровень поддержки Украины со стороны США?

— Украина — это сателлит, и сателлит уже давно, или, как раньше говорили, «лимитроф». И таким образом, собственно, нет никакой ни украинской политики, ни украинских интересов — ничего нет.

Единственная задача Украины — нарывать под боком у России, и, собственно, это все. И таким образом заражать окружающую территорию, заставлять Россию все время применять какие-то обезболивающие средства — и все, больше ничего. Там нет ни людей в этой схеме, ни их интересов, ни многого другого. Поэтому вот что такое взаимоотношения Украины и США.

— А если говорить о возможном членстве Украины в НАТО?

— Украина там не нужна. Я напомню, что еще очень давно, в 2001 году, была встреча Путина с активом молодежного движения «Идущие вместе». Первая встреча. Я на этой встрече был. И тогда Путин сказал такую интересную вещь: «Я общался как раз на Западе с западными лидерами по поводу Украины». А ведь двадцать лет назад украинская проблема была совсем другой. И мне, честно, в кулуарах эти западные лидеры говорили: «Вот Украина хочет на Запад. Ну конечно же, она никогда на Западе не будет». То есть официально этого никто не говорил, но в кулуарах признавались.

Давайте честно — ну о чем ту говорить! Отношение к Украине совершенно понятно. Они гладят, дают конфетку, а между собой говорят: господи, да что же это такое, ну разве это европейская страна! Они получат вместе с этим непонятно зачем кучу проблем, причем доверять этим людям никоим образом нельзя.

Дмитрий Дробницкий: Украина не выполнила ни одну из задач Запада и больше не нужна США © РИА Новости, Нина Зотина — Возможен ли в таком случае обратный вариант: что США прекратят полностью поддерживать Украину в ее противоборстве с Россией?

— Да, если в какой-то момент выгоднее окажется Украину сдать, они ее сдадут. Весь ужас в этом — что в любой момент они сдадут, только вопрос в чем. Опять же, они же сдадут не Зеленского, да ему наплевать, он свое получит и вернется назад, на сцену. Миллионы людей, которых, кстати, так и не удалось поссорить с Россией, между прочим, уровень доверия — он все равно прежний. Они же пострадают в этой всей истории. Они опять окажутся разменной монетой, как это было в борьбе с большевиками, и большевиков и белых, как это было на оккупированных немцами территориях. Понимаете, в этом весь ужас. Вот их же больше всего жаль. Потому что все эти социальные эксперименты — они же не на Кличко ставятся и не на Зеленском, а над обычными киевлянами, харьковчанами, одесситами и прочими.

— Чего, на ваш взгляд, Украине стоит ожидать от встречи Путин-Байден 16 июня?

— Скорее всего, будет констатировано наличие каких-то проблем, которые, в принципе, уже никогда, наверное, не решатся. И дипломатически будет подтверждена договоренность о том, что да, да, их надо, конечно, решать. Чтобы потом Зеленский мог сказать: надо же, Украину обсуждали. Собственно, все, цель достигнута. Поэтому я думаю, что этот вопрос не будет главным.