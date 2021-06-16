Американские журналисты устроили давку у входа в зал переговоров, где встречаются российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден. Об этом 16 июня сообщает агентство РИА Новости

По словам тележурналиста Павла Зарубина, попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов.

«Я видел только то, что сидели президенты уже, журналисты все время очень медленно пытались туда прорваться, и в какой-то момент все это превратилось в то, что президенты сидят и просто смотрят, как журналисты туда входят. Надо, конечно, честно сказать, что такой хаос придавали американские журналисты и американская сторона, они все время пытались ввести больше операторов и больше журналистов, это все привело к тому, к чему привело», — рассказал собеседник агентства.

Прямой эфир с Ростиславом Ищенко: о чем договорятся Путин и Байден © Украина.ру

Переговоры Путина и Байдена будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. По данным источника агентства, встреча рассчитана на 4 часа 45 минут. Совместной пресс-конференции не ожидается — лидеры пообщаются с журналистами отдельно друг от друга.