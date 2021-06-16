По словам тележурналиста Павла Зарубина, попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов.
«Я видел только то, что сидели президенты уже, журналисты все время очень медленно пытались туда прорваться, и в какой-то момент все это превратилось в то, что президенты сидят и просто смотрят, как журналисты туда входят. Надо, конечно, честно сказать, что такой хаос придавали американские журналисты и американская сторона, они все время пытались ввести больше операторов и больше журналистов, это все привело к тому, к чему привело», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что давка на входе продолжалась больше четверти часа.
Переговоры Путина и Байдена будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. По данным источника агентства, встреча рассчитана на 4 часа 45 минут. Совместной пресс-конференции не ожидается — лидеры пообщаются с журналистами отдельно друг от друга.