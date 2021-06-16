Обычная простуда может защитить человека от заражения COVID-19. Об этом свидетельствует результат исследования, которое провели ученые из Йельского университета, передает Daily Mail 15 июня

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк утверждают исследователи, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.

Ученые обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому вирусологи стали искать похожий способ борьбы с коронавирусом.

При этом эксперты подчеркивают, что лечение, основанное на этом принципе, нужно начинать как можно быстрее с момента заражения человека COVID-19.