Проект строительства Транскаспийского газопровода как инструмента поставок газа из Туркменистана в Европу является предметом дискуссий уже на протяжении многих лет, но до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки.
«Азербайджан не подключен к Южному газовому коридору, а является его инициатором, включая стратегию, инфраструктуру, финансирование. Активные усилия Туркменистана, в частности, по реализации Транскаспийского трубопровода, очевидны. В принципе это возможный вариант», — рассуждает эксперт.
По ее словам, в целом у каспийских стран несколько базовых подходов для интеграции — экономика, экология, безопасность, но представить Каспийский регион в аналогии с Евросоюзом пока достаточно сложно, особенно учитывая наличие Ирана.
Скорее, в определенной перспективе Каспийский регион сможет удачно вписаться в более крупную экосистему, как сейчас принято говорить, в качестве стратегического экономического кольца, подытожила Мамедзаде.
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