Активные усилия Туркменистана, в частности, по реализации Транскаспийского трубопровода, очевидны. В принципе это возможный вариант. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гульнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Азербайджан не подключен к Южному газовому коридору, а является его инициатором, включая стратегию, инфраструктуру, финансирование. Активные усилия Туркменистана, в частности, по реализации Транскаспийского трубопровода, очевидны. В принципе это возможный вариант», — рассуждает эксперт.

По ее словам, в целом у каспийских стран несколько базовых подходов для интеграции — экономика, экология, безопасность, но представить Каспийский регион в аналогии с Евросоюзом пока достаточно сложно, особенно учитывая наличие Ирана.

Скорее, в определенной перспективе Каспийский регион сможет удачно вписаться в более крупную экосистему, как сейчас принято говорить, в качестве стратегического экономического кольца, подытожила Мамедзаде.

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