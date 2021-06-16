Попытки со стороны администрации Джо Байдена посредством санкционных угроз втиснуться в новый статус-кво на Южном Кавказе после завершения второй Карабахской войны оказались не столь пугающими для Анкары и Баку, как это могло показаться в Вашингтоне. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гульнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

США, таким образом, всего лишь протестировали реакцию Турции и Азербайджана, но всерьез осложнять отношения со странами, влияющими на геополитику, геоэкономику и безопасность в Большом каспийском регионе, они вряд ли имеют намерение, считает эксперт.

«То есть этого не произошло потому, что на данный момент стороны предпочли договориться. Говорить о серьезной конфронтации пока считаю преждевременным, хотя на отрезке предстоящих десяти лет, пока не отформатируется новый мировой порядок, многое может произойти», — указала Мамедзаде.

Собеседница издания добавила, что США более не являются единственной силой, определяющей правила игры.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.