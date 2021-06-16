Ранее высказывалось предположение, что администрация Байдена будет вводить жесткие санкции против Азербайджана и Турции, но, тем не менее, этого не произошло.
США, таким образом, всего лишь протестировали реакцию Турции и Азербайджана, но всерьез осложнять отношения со странами, влияющими на геополитику, геоэкономику и безопасность в Большом каспийском регионе, они вряд ли имеют намерение, считает эксперт.
«То есть этого не произошло потому, что на данный момент стороны предпочли договориться. Говорить о серьезной конфронтации пока считаю преждевременным, хотя на отрезке предстоящих десяти лет, пока не отформатируется новый мировой порядок, многое может произойти», — указала Мамедзаде.
Собеседница издания добавила, что США более не являются единственной силой, определяющей правила игры.
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