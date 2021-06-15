«По сравнению с мартом 2021 года с 51,5% до 43% уменьшилась доля респондентов, которые ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса», — говорится в пресс-релизе Центра.
Социологи уточнили, что на готовность или неготовность делать прививку могут влиять разные факторы, в частности, возраст, здесь корреляция прямая.
«Чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки. Их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет», — говорится в сообщении Центра.
Немаловажное условие — оплата прививки: 59% опрошенных заявили, что готовы вакцинироваться только бесплатно, и только треть респондентов заявили, что могут и сами заплатить за укол.
Среди тех, кто не готов прививаться, 31% объяснили свое решение отсутствием доверия к вакцинам, предлагаемым руководством Украины, 30% мотивируют отказ тем, что вакцинация превышает риски самой болезни, 15% — тем, что уже переболели COVID-19, 12% имеют медицинские противопоказания, а 7,5% считают, что вероятность заболеть коронавирусом ничтожно мала.
Между тем, за минувшие сутки на Украине зафиксировано более тысячи новых случаев заболевания COVID-19, 77 зараженных скончались. Всего же с начала пандемии в стране было инфицировано более двух миллионов граждан, из них почти 52 тысячи умерли, не справившись с болезнью.
Известно, что в стране полностью вакцинированы, то есть получили обе прививки, чуть более 260 тысяч человек, что менее одного процента населения страны. К сентябрю на Украине планируют привить десять миллионов человек (около 25% населения), для коллективного иммунитета же требуется привить примерно 60% жителей страны.