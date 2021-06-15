Количество граждан Украины, не желающих вакцинироваться от коронавируса, снизилось с 52% до 43%. Такие данные после проведения соответствующего опроса 15 июня опубликовала социологическая служба Центра Разумкова

«По сравнению с мартом 2021 года с 51,5% до 43% уменьшилась доля респондентов, которые ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса», — говорится в пресс-релизе Центра.

Социологи уточнили, что на готовность или неготовность делать прививку могут влиять разные факторы, в частности, возраст, здесь корреляция прямая.

«Чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки. Их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет», — говорится в сообщении Центра.

Немаловажное условие — оплата прививки: 59% опрошенных заявили, что готовы вакцинироваться только бесплатно, и только треть респондентов заявили, что могут и сами заплатить за укол.

Почти 2,3 миллиона украинцев подхватили коронавирус © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

Между тем, за минувшие сутки на Украине зафиксировано более тысячи новых случаев заболевания COVID-19, 77 зараженных скончались. Всего же с начала пандемии в стране было инфицировано более двух миллионов граждан, из них почти 52 тысячи умерли, не справившись с болезнью.

Известно, что в стране полностью вакцинированы, то есть получили обе прививки, чуть более 260 тысяч человек, что менее одного процента населения страны. К сентябрю на Украине планируют привить десять миллионов человек (около 25% населения), для коллективного иммунитета же требуется привить примерно 60% жителей страны.