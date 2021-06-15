Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива ответил на вопросы журналистов о том, сколько должны зарабатывать украинцы для достойной жизни и каков его личный доход. Соответствующее видео в Facebook 15 июня опубликовал фотограф Ян Доброносов

«У каждого своя мера достоинства, для того чтобы быть достойным человеком, не обязательно много зарабатывать. Но для того, чтобы действительно можно было жить в этой стране сегодня, прожиточный минимум, я думаю, — это минимум 22-24 тысячи гривен (примерно 58-63 тыс. руб.)», — сказал Кива.

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«Вы понимаете, то есть знаете, как можно определять, какая зарплата соответствует действительности? Та зарплата, которую народные депутаты себе выписывают в парламенте, сто процентов!» — заявил депутат Кива.

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На вопрос представителей СМИ, сколько получает он сам, Кива уклончиво ответил: «Чуть больше, конечно», а потом оговорился: «Чем у простого человека». При этом парламентарий подчеркнул, что живет исключительно за зарплату народного депутата, указанную в декларации, а его расходы равны доходам.