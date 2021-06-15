Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук расстался со своей супругой Лялей, с которой они прожили вместе более двух десятилетий. О разводе певец сообщил на днях на своей странице в Facebook, а местные СМИ написали о причине

«Очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Пишу его, прежде всего, для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств. Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашей с Лялей личным делом. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми», — написал артист.

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«Женщине около 40 лет, они вместе несколько месяцев. Ляля расставание переживает тяжело и даже попала в больницу. А вот окружение музыканта говорит, что таким воодушевленным давно его не видели. Это объясняет, зачем лидер "Океана Эльзи" сообщил о расставании в соцсетях, хотя такие личные посты не в его правилах. Раз пошли слухи — надо действовать», — такое пояснение было дано в Telegram-канале.

К слову, Ляле 44 года, а самому Вакарчуку — 46.

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Ляля Фонарева — стилист, училась в Лондонской школе Toni & Guy, работала в столице Великобритании, а по возвращении на Украину стала имиджмейкером группы «Океан Эльзы» и других музыкантов.

До знакомства с Вакарчуком женщина была замужем за владельцем сети парикмахерских салонов Владимиром Тарасюком, в этом браке родилась дочь Диана.

Стилист и лидер «Океана» тщательно скрывали подробности своей семейной жизни, так что журналисты даже не в курсе, была ли пара расписана официально или проживала в гражданском браке.