Рейс Ryanair с Романом Протасевичем на борту не запрашивал разрешения на посадку на Украине. Об этом сказал руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения страны «Украэрорух» Андрей Ярмак в интервью интернет-изданию «БизнесЦензор» 14 июня

«Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту. Все данные можно прослушать и информацию сопоставить. Мы со своей стороны готовы ее предоставить в рамках данного расследования», — заявил глава Украэроруха.

Прямой эфир с Арменом Гаспаряном: Протасевич, конфликт Киева и Минска © кадр из видео Украина.ру Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не принимали Киев, Львов, Варшава и Вильнюс, поэтому его посадили в Минске.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич - основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.