Россия будет внимательно следить за учениями Sea Breeze 2021 и держать свои вооруженные силы в повышенной боевой готовности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

«Мы будем отслеживать эти учения. Мы, естественно, будем держать свои вооруженные силы, которые обеспечивают безопасность в этом регионе, в повышенной боевой готовности. Мы будем мониторить общий план этих учений: чего они хотят и как они это будут осуществлять. Нам нужно понимать алгоритм возможных провокаций, связанных с Крымом или Донбассом. Другого способа воздействовать на группу стран, которые проводят военные учения, фактически не существует», — отметил эксперт.

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

«Потому что это вопиющий случай, когда в Черное море заходят корабли, в том числе США, и перебрасываются значительные силы личного состава. При этом, как только мы с Белоруссией на своей территории проводим какие-то маневры, у них сразу начинается истерика», — добавил Жилин.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В настоящее время в Западном Причерноморье готовятся американско-украинские учения Sea Breeze 2021, по сценарию которых коалиционную группу привлекут к «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных вооруженных формирований», которым «власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку».