«Мы будем отслеживать эти учения. Мы, естественно, будем держать свои вооруженные силы, которые обеспечивают безопасность в этом регионе, в повышенной боевой готовности. Мы будем мониторить общий план этих учений: чего они хотят и как они это будут осуществлять. Нам нужно понимать алгоритм возможных провокаций, связанных с Крымом или Донбассом. Другого способа воздействовать на группу стран, которые проводят военные учения, фактически не существует», — отметил эксперт.
Он добавил, что Россия также может планировать свои учения таким образом, чтобы наши «друзья» понимали, что на их действия возможен серьезный ответ.
«Потому что это вопиющий случай, когда в Черное море заходят корабли, в том числе США, и перебрасываются значительные силы личного состава. При этом, как только мы с Белоруссией на своей территории проводим какие-то маневры, у них сразу начинается истерика», — добавил Жилин.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
В настоящее время в Западном Причерноморье готовятся американско-украинские учения Sea Breeze 2021, по сценарию которых коалиционную группу привлекут к «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных вооруженных формирований», которым «власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку».