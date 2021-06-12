В скором времени Украина будет напоминать типичную африканскую страну, где столица будет впитывать в себя большую часть населения, а вся остальная ее часть будет жить в тотальной нищете. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Олег Гелевей и его приятель в состоянии алкогольного опьянения в одном из киевских кафе оскорбили официантку из-за того, что та разговаривала с гостями на русском языке. За девушку заступился один из посетителей, спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения, мужчине нанесли резаные раны.

«Возьмите любую страну Африки. У них 20 миллионов населения, 15 из них живут в столице, а все остальные ловят мух цеце в окрестных джунглях. Та же самая картина и в Украине. Столица впитывает в себя абсолютно все», — категоричен эксперт.

Однако, подчеркнул Скачко, украинские власти установили в Киеве определенные фильтры, когда в столицу разрешено приезжать наиболее одиозным националистам из западных областей как носителей якобы грамотного украинского языка и украинского духа.

Собеседник издания добавил, что украинский народ ожидает самая настоящая культурная катастрофа, когда люди оторвались от одного интеллектуального пласта, но так и не пристали к другому.