Либо телеканал «Наш» будет работать на Офис президента, который ему будет указывать, каких гостей можно приглашать, а каких нельзя, и с каждым разом это будет все сильнее и сильнее, либо его тоже закроют. Об этом рассказал независимый украинский журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: Зеленский закроет все украинские СМИ, которые откажутся на него работать © Facebook, Руслан Коцаба Тараса Козака.

Более того, репрессии будут распространяться на любые каналы, которые попытаются транслировать разные точки зрения, а не только пропаганду, подчеркнул эксперт.

«Просто у господина Зеленского, который пришел к власти благодаря стараниям одного олигарха и политтехнологическому фильму «Слуга народа», сейчас нет своих СМИ, и он пробует сломать все СМИ, которыми владеют другие. Он хочет их либо закрыть, либо сделать так, чтобы они его хвалили», — пояснил Коцаба.

Понятно, что оппозиционные СМИ нигде не любят, но их терпят, потому что если в государстве есть закон, то его нужно исполнять, заключил собеседник издания.

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