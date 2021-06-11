Ранее по решению СНБО были наложены санкции на «112 Украину», NewsOne и ZIK, а также на их владельца — депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.
Более того, репрессии будут распространяться на любые каналы, которые попытаются транслировать разные точки зрения, а не только пропаганду, подчеркнул эксперт.
«Просто у господина Зеленского, который пришел к власти благодаря стараниям одного олигарха и политтехнологическому фильму «Слуга народа», сейчас нет своих СМИ, и он пробует сломать все СМИ, которыми владеют другие. Он хочет их либо закрыть, либо сделать так, чтобы они его хвалили», — пояснил Коцаба.
Понятно, что оппозиционные СМИ нигде не любят, но их терпят, потому что если в государстве есть закон, то его нужно исполнять, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.