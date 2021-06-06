У президента Украины Владимира Зеленского нет своих СМИ, поэтому он либо будет закрывать телеканалы, либо заставит их хвалить его, считает независимый украинский журналист Руслан Коцаба

Руслан Коцаба: кто он © Facebook, Руслан Коцаба

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортёров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Независимый украинский журналист Руслан Коцаба, ранее сам столкнувшийся с незаконным преследованием со стороны властей, отвечая на вопрос, как он оценивает нынешнее состояние журналистики в стране и что с ней будет потом, заявил следующее:

- Журналистика как таковая на Украине умирает. И дело не только в том, что социальные сети или какой-нибудь блогер могут набрать гораздо больше просмотров и стать гораздо более популярными, чем телеканалы. Просто у господина Зеленского, который пришел к власти благодаря стараниям одного олигарха и политтехнологическому фильму «Слуга народа», сейчас нет своих СМИ, и он пробует сломать все СМИ, которыми владеют другие. Он хочет их либо закрыть, либо сделать так, чтобы они его хвалили.

Это уже получилось с каналом «Киевская Русь», с тремя телеканалами Тараса Козака и «Первым независимым» (я один из его сооснователей), которые просто закрыли без суда и следствия. Поэтому о свободе слова в Украине нельзя говорить, пока не будет восстановлена работа этих пяти телеканалов.

Тем более что у «Первого независимого» было все (мы купили лицензию и получили все необходимые документы), но он пробыл в эфире только 50 минут. Не было даже решения СНБО. Его тупо закрыли по беспределу. Как сказал секретарь СНБО Данилов, этот говорящий стакан с водкой, «может, это божья кара?». Вы можете представить себе цинизм этой власти? Они ничего не боятся.

Следующим, думаю, будет телеканал «Наш». Либо он будет работать на Офис президента, который ему будет указывать, каких гостей можно приглашать, а каких нельзя, и с каждым разом это будет все сильнее и сильнее, либо его закроют так же, как и нас. Более того, репрессии будут распространяться на любые каналы, которые попытаются транслировать разные точки зрения, а не только пропаганду.

Понятно, что оппозиционные СМИ нигде не любят, но их терпят, потому что если в государстве есть закон, то его нужно исполнять. В цивилизационных демократических странах журналистику называют «четвертой властью» и «псами демократии». Мы лаем, кусаем, чтобы, извините за выражение, власть совсем уж не скурвилась, не перешла к тоталитаризму, диктатуре и тотальной лжи.

Но в этой ситуации Медведчук был идеальной жертвой. За ним стоит пророссийский электорат, он кум Путина, а унизить кума Путина для бывшего клоуна означает выйти на новый уровень. Помимо всего прочего мы понимаем, что если Зеленский продолжит действовать в алгоритме Украины как анти-России, то уничтожение Медведчука и ОПЗЖ как раз укладывается в эту концепцию. Это вторая фракция в парламенте после «слуг народа», и они главные конкуренты. Они действительно подбирают больше электората, который теряет власть.