Так он прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №5566, согласно которому пенсионный возраст украинцев поднимут еще на один год до 61 года.
«Так пытаются избежать коллапса Пенсионного фонда, уменьшив количество пенсионеров в стране. Среднестатистический украинец получает пенсию около шести лет из-за низкой продолжительности жизни. В планах властей уменьшить эту цифру до пяти. Фактически это означает, что шансы украинцев дожить до пенсии уменьшились еще на год», — отметил он.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ряде европейских стран установленный законодательством возраст для выхода на пенсию — 65 лет и больше. Но продолжительность жизни на Украине на 10 лет меньше, чем в ЕС, причем она продолжает снижаться, подчеркнул Мазурчак.
По его мнению, для решения проблемы с наполнением пенсионного фонда государству нужно оживлять экономику, поддерживать малый и средний бизнес, так как для увеличения пенсионных отчислений необходим рост экономики и зарплат, с которых и отчисляются деньги пенсионерам.
Политик отметил, что «говорить об увеличении пенсионного возраста до европейского уровня можно будет только после роста уровня жизни украинцев до европейского уровня», однако власть решает эту проблему «за счет жизни обычных людей — в данном случае пенсионеров».
Следует отметить, что уже сейчас те украинцы, которым не хватает стажа для начисления пенсии в возрасте 60 лет, вынуждены работать до 65 лет. Таких людей примерно половина от общего количества потенциальных пенсионеров.