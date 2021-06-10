Украинские власти напрасно ссылаются на европейский опыт повышения пенсионного возраста, так как средняя продолжительность жизни в стране на 10 лет ниже, чем в странах ЕС, сказал сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак 10 июня. Его слова приводит пресс-служба партии

Так он прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №5566, согласно которому пенсионный возраст украинцев поднимут еще на один год до 61 года.

«Так пытаются избежать коллапса Пенсионного фонда, уменьшив количество пенсионеров в стране. Среднестатистический украинец получает пенсию около шести лет из-за низкой продолжительности жизни. В планах властей уменьшить эту цифру до пяти. Фактически это означает, что шансы украинцев дожить до пенсии уменьшились еще на год», — отметил он.

Работать до 65: на Украине опять решили повысить пенсионный возраст © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

По его мнению, для решения проблемы с наполнением пенсионного фонда государству нужно оживлять экономику, поддерживать малый и средний бизнес, так как для увеличения пенсионных отчислений необходим рост экономики и зарплат, с которых и отчисляются деньги пенсионерам.

Политик отметил, что «говорить об увеличении пенсионного возраста до европейского уровня можно будет только после роста уровня жизни украинцев до европейского уровня», однако власть решает эту проблему «за счет жизни обычных людей — в данном случае пенсионеров».

Следует отметить, что уже сейчас те украинцы, которым не хватает стажа для начисления пенсии в возрасте 60 лет, вынуждены работать до 65 лет. Таких людей примерно половина от общего количества потенциальных пенсионеров.