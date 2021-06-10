Сегодня Польша с её антироссийской кампанией осталась одна, как шакал-подстрекатель, поражённый внезапным побегом своего шефа-тигра. В такой ситуации для нее было бы разумно приглушить антибелорусскую и антироссийскую кампанию. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной», пообещав продвигать «российский вопрос» на уровне ООН. В то же время депутат польского парламента Кристиан Каминьский выражал мнение, что Польша упустила свой шанс взаимовыгодного сотрудничества с Россией в энергетической сфере из-за Украины.

Даже если бы польское правительство сделало бы такие шаги неискренне и против своей воли — это могло бы стать хоть каким-то сигналом понимания некоторых причин катастрофического международного положения Польши, отметил эксперт.

«И такие шаги можно весьма легко сделать, а также «продать» польской публике. Ведь если наши соотечественники и помнят что-то из новейшей истории — то это, собственно, лозунг «предательство Запада» (речь о позиции Франции и Великобритании после нападения нацистской Германии на Польшу. — Прим.). Запад постоянно бросает нас в своих интересах, что, надо признать, никого и нигде не удивляет. Поляки же просто возмущаются, вместо того чтобы попытаться самим сделать что-либо подобное», — указал Рэнкас.

И хотя в Минске, Москве и на Западе вряд ли кто-то поверил бы, что поляки стали мудрее, но со временем зёрна сомнения могли бы прорасти, заключил собеседник издания.

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