Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о закрытии своего аккаунта в Facebook после того, как его страницу лишили верификации по жалобе властей Украины. Об этом глава региона написал у себя в Instagram 9 июня

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич пояснил, что несколько недель назад неравнодушная общественность страны заметила верификацию на странице Развожаева.

«Конечно, мы не могли оставить это без внимания. Сейчас у этого человека верификации и "синей галочки" уже нет и не будет, потому что он незаконно осуществляет свою деятельность и является частью оккупационной администрации Российской Федерации в нашем украинском Севастополе…», — заявил Кориневич.

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«Вы только вдумайтесь, сидят такие товарищи, зарплату получают и строчат жалобы на "синие галочки". Сразу видно, какой серьезной и важной работой они занимаются. Закрыть в Facebook свою страницу я хотел уже давно, а с учетом курьезной истории с "синей галкой", время точно пришло», — резюмировал Развожаев.

Губернатор уточнил, что это решение не означает полный отказ от соцсетей, он продолжит пользоваться Вконтакте и Instagram.