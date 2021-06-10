Украинский спортсмен Александр Яровой попал в Книгу рекордов Гиннесса, подбросив 40-килограммовую гирю с закрытыми глазами 36 раз. Об этом 10 июня сообщил Znaj.Ua

«Я очень рад, просто к этому шли очень долго. Мало того, что мы шли долго к рекорду плюс еще мы долго ждали ответ», — сказал Яровой.

Подтверждения рекорда и соответствующий сертификат мужчина ждал действительно немало — больше года. А когда диплом пришел, спортсмен подтвердил на него свое право, повторив жонглирование вслепую гирей, только на этот раз ее еще и подожгли.

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Эта шутка отсылает к решению Центральной избирательной комиссии страны от 9 июня о регистрации выдвиженца от партии «Слуга Народа» в округе №87 Василия Вирастюка. Это украинский спортсмен-тяжеловес, обладающий титулом «Самый сильный человек мира» 2004 года.