Тимошенко разнесли за русский язык в соцсети

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко поздравил жену с днем рождения по-русски, допустив при этом несколько ошибок. За это его раскритиковало 10 июня издание «Главком»

В СМИ отметили, что даже имя Тимошенко в Facebook написано латиницей «на российский манер».

«Люблю тебя. Спасибо тебе, за нашего Семена — он крут, потому что мы любима друг друга. С Днем Рождения, котик!» — обратился Тимошенко к жене и разместил фото семьи.

В издании решили исправить ошибки, которые допустил заместитель главы Офиса Зеленского. Его отчитали за лишнюю запятую и опечатку в слове «любим». При этом «день рождения» с прописных букв ошибкой не посчитали.

Обычно Тимошенко пишет в Facebook по-украински. Сейчас поста с поздравление на русском языке в соцсети не видно. Однако издание прикладывает его скриншот.

Кирилл Тимошенко родился в семье депутата облсовета Днепра, журналист и пиарщик, владелец компании GoodMedia. В 2015 году баллотировался в Киевский горсовет от партии УКРОП. Затем работал в избирательном штабе Владимира Зеленского, с мая 2019 года назначен заместителем главы его Офиса.