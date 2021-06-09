Полпред Луганской Народной Республики (ЛНР) в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего предложил пригласить президента Украины Владимира Зеленского к участию в минских переговорах. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, передает РИА Новости 9 июня

От Китая до Донбасса. Что обсудят на саммите Путин — Байден и как это изменит мир © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT Леонид Кравчук заявил, что он «всего лишь глава украинской делегации» и у него нет «полномочий согласовывать документы за Украину» и пояснил, что, согласно конституции, представлять Украину может только президент Украины.

«На что от полномочного представителя ЛНР в контактной группе Владислава Дейнего поступило предложение: тогда, чтобы выполнить формулу минских соглашений "в обсуждении и по согласованию", приглашайте в контактную группу Зеленского, раз уж ни у кого другого от Украины таких полномочий нет», — написал Мирошник.

Ранее Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорах по вопросам конфликта в регионе, но пока не в публичной плоскости.