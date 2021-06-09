Отдыхающие в Арабских Эмиратах россияне встретились на пляже с певцом Филиппом Киркоровым, который накануне похвастался в Instagram подтянутой фигурой. Оказалось, что на самом деле артист выглядит не так хорошо, как он это демонстрировал. Видеодоказательство 8 июня опубликовал Telegram-канал «Только никому»

«Это Киркоров, бл*дь», — кричит за кадром женщина, снимающая певца.

Ей удалось запечатлеть, как исполнитель прохаживается по пляжу в шортах и маленьким белым полотенцем на голове в компании нескольких мужчин. Один из них, обращаясь к автору видео, просит не снимать и пообщаться с артистом «потом».

Однако ролик отдыхающая не только записала, но и выложила в сеть, и пользователи с удивлением обнаружили, что Киркоров — обладатель довольно внушительного живота, которого на его снимках с личной страницы почему-то не видно.

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Киркоров — фигурант украинской базы «Миротворец», внесли его туда за якобы незаконное посещение Крыма. Кроме того, ему запрещен въезд в страну — как лицу, угрожающему национальной безопасности.

После вступления в должность президента Украины его бывшего коллеги и старого друга Владимира Зеленского певец ожидал, что ситуация изменится, а когда понял, что этого не произойдет, обвинил лидера Украины в предательстве.