Певец Филипп Киркоров удивил фанатов откровенным фото: артист сделал снимок в одних шортах на отдыхе в Дубае. Отдельные поклонники исполнителя предположили, что этот пост звезды можно считать каминг-аутом, то есть публичными признанием в нетрадиционной ориентации. Публикация появилась на странице Киркорова в Instagram 8 июня

«Это только разогрев», — пообещал певец в комментарии к фото.

За первые несколько часов публикация набрала больше тысячи комментариев, многие из которых оказались восторженными, например, композитор Игорь Крутой написал, что на этом фото Киркоров похож на Тарзана. Такое сравнение понравилось не всем.

«Тарзан отдыхает», «Филипп красивее и обаятельнее», «Нет, Тарзану далеко до Филиппа», «Просто вау какой Тарзан», — поспорили фанаты поп-короля.

Журналисты опубликовали название санатория и даже номер, где сейчас лечится Данилко © Валерий Вороненко Эвелины Бледанс, которая спросила у Киркорова, что он делает для такой стройной фигуры.

«Огурцом мажется», «Вампирит, высасывает энергию из молодежи, из Давы например», «Даву любит», «Вы (обращение к Киркорову. — Ред.) молодец, что перестали скрывать вашу ориентацию, главное — любовь и счастье», — написали пользователи.

Сам же певец ответил актрисе, что просто любит жизнь, а она, по его мнению, после 50 только начинается.

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Кстати, в Роскомнадзоре заявили, что проверят «Премию МУЗ-ТВ» на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Одним из поводов к этому стало появление на церемонии Киркорова и рэпера Dava в кабриолете в окружении 10 голых мужчин.