Житель Николаева Владимир Смирнов сделал с помощью дрона снимки городского полигона твердых бытовых отходов (ТБО), передает издание Vesti.ua 8 июня

Коммунальщики из Полтавы упаковали мусор в государственный флаг Украины © тг-канал "Тень на плетень" пост недоступен. Кроме того, по данным издания, Смирнов опубликовал видеозапись в своем Instagram, но там поста также не оказалось.

«Хочу представить вашему вниманию Николаевскую городскую свалку, которая "плавно" сжирает все вокруг», — написал житель Николаева в Facebook.

В комментариях пользователи отметили целесообразность строительства завода по переработке мусора: «Завод, конечно, построить у наших депутатов денег нет. А вот флаг поставить за 27 миллионов [гривен] — это пожалуйста. Воровство и отмывание денег… Для людей когда уже начнут что-то делать?!».

Жительница Николаева Анна Григорьева, комментируя публикацию, отметила, что подобная ситуация сложилась и со свалкой в микрорайоне Терновка в Центральном районе.

«Скоро у нас будет точно так же благодаря бездействию местных жителей и представителей городской власти. Размеры терновской свалки уже тоже поражают воображение. Наверное, опомнятся, только когда уже прямо во дворы начнут мусор свозить и сбрасывать», — написала она.

Отмечается, что полигон в Николаеве заполнен на 92% и сможет принять еще 865 тысяч тонн отходов.