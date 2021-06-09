В Днепре мужчина жестоко убил свою сожительницу на глазах у двух малолетних детей. Об этом на днях сообщил «Информатор»

В Одессе двое пьяных пассажиров трамвая избили пенсионерку

«По неподтвержденным данным, сначала мужчина избивал женщину, в том числе и обувью… Потом вытащил ее за волосы на улицу и бил до потери сознания. Свидетелями смерти женщины стали ее дети, они в этот момент были во дворе», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, женщина прожила со своим убийцей около двух лет. Мужчину задержали, ведется следствие.