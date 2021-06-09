По словам эксперта, Харрис на протяжении ближайших двух или трёх лет будет проходить своеобразное обучение в качестве вероятного будущего президента США: первой женщины, к тому же из «цветного», а не из «белого» политического класса, пока ещё правящего в США.
«Я не сомневаюсь, что Камала Харрис рано или поздно будет выдвинута руководством Демократической партии в качестве хозяйки овального кабинета в Белом доме», — сказал Чарнецки.
Эксперт также заявил, что «белая» часть американского истеблишмента уже давно перестала что-либо решать, так как на данный момент меняется расовый и религиозный состав американской нации. По словам эксперта, в стране все больше появляется латиноамериканцев-католиков.
Ранее Чарнецки назвал Байдена «временным президентом» и спрогнозировал попытки создания «нового Обамы» из Камалы Харрис.
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