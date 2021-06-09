Вице-президент США Камала Харрис в скором времени может занять пост американского лидера Джо Байдена, так как «белая» часть американской политической элиты уже теряет свое влияние, сказал в интервью Украина.ру польский политический философ Радослав Чарнецки

По словам эксперта, Харрис на протяжении ближайших двух или трёх лет будет проходить своеобразное обучение в качестве вероятного будущего президента США: первой женщины, к тому же из «цветного», а не из «белого» политического класса, пока ещё правящего в США.

«Я не сомневаюсь, что Камала Харрис рано или поздно будет выдвинута руководством Демократической партии в качестве хозяйки овального кабинета в Белом доме», — сказал Чарнецки.

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Ранее Чарнецки назвал Байдена «временным президентом» и спрогнозировал попытки создания «нового Обамы» из Камалы Харрис.

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