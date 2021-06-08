Польский политический философ считает, что американская политическая элита сосредоточена на конфронтации, и заинтересована в усилении, а не уменьшении напряженности в отношениях США с Россией и Китаем

Эксперт объяснил, почему Байден будет поджигателем войны © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк - Радослав, какие ожидания в Польше от грядущей встречи Владимира Путина и Джо Байдена — я имею в виду не только власть, но и оппозицию?

— В Польше об этом мало говорят и пишут. Мои соотечественники, наверное, удивлены, что эта встреча проходит так быстро. Это само по себе символично — поляки любят символы, — но я бы не стал придавать этому слишком большого значения. С моей же точки зрения, всё закончится лишь обменом мнениями, причём даже не на дипломатическом языке, а заявлениями в стиле времён «холодной войны». Байден, вероятно, сформулирует серию обвинений и претензий в адрес Путина и России в уже привычном стиле — по крайней мере, истеблишмент Демократической партии приложит все усилия к этому. В конце концов, этот истеблишмент заинтересован — и тут в США есть надпартийное согласие — в ужесточении отношений как с Россией, так и с Китаем.

Стоит напомнить, что накануне встречи Трампа и Путина в Хельсинки американский истеблишмент — опять же независимо от партийной принадлежности — сделал всё, чтобы её торпедировать. Или, по крайней мере, поставить президента США в такие рамки, чтобы он не смог ничего добиться по итогам этой встречи. За три дня до саммита Министерство юстиции США предъявило обвинения 12 «шпионам ГРУ», а за два дня до встречи двух президентов демократы в Сенате призвали Трампа отменить переговоры с Путиным.

Тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан сказал на пресс-конференции после саммита в Хельсинки: «Трамп переступил черту всех возможных проступков. Это было просто предательство. Неприемлемыми были не только комментарии Трампа — он полностью в кармане у Путина». Американский военно-промышленный комплекс (ВПК), связанные с ним правительственные структуры и благоволящие Демократической партии СМИ заранее оценили встречу Трампа с Путиным отрицательно, независимо от того, мог ли саммит принести что-нибудь позитивное. Невзирая на международный климат и безопасность мира, «свободные» и «объективные» СМИ, демократический истеблишмент и ЦРУ сыграли против своего президента.

Польский эксперт назвал единственный вопрос, по которому Россия может пойти на уступки США © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

— То есть вы не ожидаете каких-то ощутимых изменений в европейской и международной политике после саммита Путин-Байден? Всё останется по-прежнему, в том числе русофобия польских властей — вспоминая недавние оскорбительные высказывания из уст президента Польши Анджея Дуды в адрес России, который назвал её «ненормальной и агрессивной страной»?

— Намерением властей США — возможно, не столько Белого дома, сколько широко понимаемого американского истеблишмента — является «призыв Путина к ответу». По крайней мере, в символическом и медиа-плане. То есть Путин должен «признать себя виновным» в предъявленных обвинениях, и пообещать, что в будущем будет вести себя лучше.

Поэтому саммит Путин-Байден может стать ловушкой для Кремля. Вашингтон обязательно воспользуется встречей на высшем уровне, чтобы ещё раз подчеркнуть статус России как «публичного врага №1» для Америки. Ведь адекватные западные комментаторы подчёркивают, что команда Байдена состоит из идеологов, а не политиков или дипломатов. По их мнению, это, вероятно, наименее профессиональное правительство в истории США.

С моей точки зрения, ошибаются те, кто надеются на преодоление враждебности между двумя сверхдержавами, угрожающей глобальным Армагеддоном из-за их ядерного потенциала. Москва, похоже, не до конца понимает, что Россия для Вашингтона гораздо более важна как враг, чем как друг. Ведь мнимая «российская угроза» является основанием для выделения миллиардов долларов из бюджета США на ВПК и спецслужбы.

Эти каноны американской политики также имеют значение для Европы и руководства НАТО. Ведь если нет «российской угрозы», то в чем смысл НАТО? А в отсутствие Североатлантического пакта — что помешает европейским странам проводить независимую внешнюю политику, тем самым способствуя созданию многополярного мира без гегемонии США?

Потому я в который раз повторю: американский интерес ныне состоит в том, чтобы усилить, а не уменьшить напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Следует помнить, что ЦРУ, ФБР, «верхушка» Демпартии и американские СМИ организовали «Рашагейт», чтобы помешать Трампу нормализовать отношения с Россией. Нет никаких оснований полагать, что Байдену позволят сделать то, что запретили Трампу. На данный момент «глубинное государство» США абсолютно не заинтересовано в снижении международной напряженности. Встреча Байдена и Путина, вероятно, станет шоу для медиа, за которым будет скрываться отсутствие конкретики и дипломатический «новояз».

А что касается Польши, то она во всех этих процессах не имеет никакого значения. Мы — так сформирована наша политическая элита — будем некритически и безоговорочно поддерживать политику Вашингтона, кто бы ни заседал в Белом доме.

— Может ли эта встреча несколько ослабить напряженность в геополитическом противостоянии между США и Российской Федерацией, в частности, в отношении Украины?

— С моей точки зрения — нет. Украина — это поле битвы США и России. Это удобное место, где США могут осуществить все свои намерения, о которых я упоминал выше. И поэтому — что трагично для жителей Украины — она останется именно таким местом и полем на долгие годы. Кроме того, политические элиты в Киеве после Майдана являются в высочайшей степени проамериканскими, колониально-сервильными. Часто — и это даже не говоря о Крыме и Донбассе — они действуют вопреки очевидным, осязаемым интересам украинского народа.

Поэтому заявления многих украинских непроправительственных комментаторов и аналитиков о «грантоедах» и «соросятах» в значительной мере отражают реальное состояние дел на берегах Днепра. Степень вассализации Украины со стороны США и подчинённых им международных институтов типа МВФ или Всемирного банка невероятна. Об этом наглядно свидетельствуют характер и формы принятия кадровых решений в ключевых институтах формально украинского государства.

Радослав Чарнецки: Джо Байден — временный президент, «нового Обаму» будут лепить из Камалы Харрис В январе этого года Вы назвали Джо Байдена «временным президентом», прогнозируя попытки создание «нового Обамы» из Камалы Харрис. Вы до сих пор так думаете?

— Да, я подтверждаю этот тезис. Запланированная встреча Байдена и Путина тут ни при чем. Байден — собственно, как и Харрис, — является представителем определённой части американского истеблишмента, так называемого «глубинного государства», и именно оно будет определять дальнейший ход событий. Я считаю, что Камала на протяжении ближайших двух или трёх лет будет проходить своеобразное обучение в качестве вероятного будущего президента США: первой женщины, к тому же из «цветного», а не из «белого» политического класса, пока ещё правящего в США.

Однако по сути WASP (White Anglo-Saxon Protestant, англ. «белые протестанты англо-саксонского происхождения», долгое время означало «100% американцы» — Прим.) уже отошли в историю. Эта расово-этно-религиозная группа — потомки протестантских эмигрантов из Европы, основавших британские колонии в Северной Америке, — уже не решает судьбу США. Теряет влияние и вся «белая» часть американской политической элиты — просто потому, что меняется расовый и религиозный состав американской нации. В частности, вследствие эмиграции и-за южной границы — в ней всё больше и больше латиноамериканцев-католиков. Конечно, эта трансформация пока более символическая, чем «качественная», но благодаря СМИ она может быть представлена как значимая и фундаментальная. Поэтому я не сомневаюсь, что Камала Харрис рано или поздно будет выдвинута руководством Демократической партии в качестве хозяйки «Овального кабинета» в Белом доме.

— Польские власти, как и следовало ожидать, болезненно отреагировали на решение Джо Байдена не вводить новые санкции против «Северного потока — 2». Насколько этот проект действительно угрожает интересам Польши как государства, а не русофобскому курсу Варшавы, и реальны ли планы создания польского газового хаба в Свиноуйсьце?

— Я считаю, что «Северный поток — 2» не угрожает Польше ни политически, ни экономически. Разве что экономические выгоды России сочтены в Варшаве вредными, ненужными и опасными. В этом варианте действительно желают своему соседу «всего наихудшего», то есть действуют по очень плохому и аморальному принципу — «чем хуже, тем лучше». Но если строить свою политику на основе плохо скрываемой русофобии — то как в таком случае можно говорить о каком-то сотрудничестве и партнерстве?

Внезапный поворот: Польше придётся получать газ по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк после блокады датчанами газопровода Baltic Pipe - этот проект превратился в остаточное, мелкое дело местного характера. В масштабах Евросоюза этот хаб не будет иметь значения.

— В интернете гуляет шутка, описывающая украино-российско-польские отношения. Её суть состоит в том, что Украина и Польша вместе не любит Россию, Украина и Россия — Польшу, а Россия и Польша — Украину. Можно ли в принципе положить конец всем этим стереотипам, и выстроить принципиально новую схему взаимодействия в этом «нелюбовном треугольнике»?

— Стереотипы, взаимное неприятие и неприязнь — иррациональны. Они противопоставляют эмоции, «занозы», факты из истории, поросшей мифами, — политике сотрудничества, которая всем может принести пользу в будущем. Всё дело в том, что ныне история является инструментом политики (причём политики утилитарной, сфокусированной на том, что разделяет — забывая, что мы на самом деле очень похожи в культурном отношении друг на друга), а не наукой, сферой, которой должны заниматься профессиональные историки.

При этом и в Польше, и на Украине правит бал антикоммунизм (в отсутствии коммунистов) — который на постсоветском пространстве переплетается с русофобией. И чем больше времени проходит от падения Берлинской стены, тем она принимает всё более и более «многоэтажные» формы, и поэтому становится смешнее.

Что должно измениться? Прежде всего, как считает мой друг, профессор Бруно Дрвески из Парижа, нужно порвать с институтами западного капитализма и перейти к подлинному интернационализму. Проблема лишь в том, кто готов и кто в состоянии так рискнуть. И это не только польская и украинская проблема, это проблема всех западных левых, которые редко готовы рисковать. Поздний капитализм (он же неолиберализм), стремящийся к тотальной слежке за обществом, становится всё более нетерпимым к свободе. Рабочий класс до сих пор убаюкивает подкуп, полученный в годы послевоенного процветания и сытости. Как ныне выяснилось — кажущихся. Эту парадигму — токсичную и опасную, на мой взгляд, — может преодолеть только то, о чём говорит профессор Дрвески: интернационализм и проект под названием «Евразия»!