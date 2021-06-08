Верховный Суд Украины отказал раскольническому иерарху Филарету в удовлетворении его иска относительно отмены решения «синода» о ликвидации так называемой Украинской православной церкви киевского патриархата (УПЦ КП)

Об этом написал представитель непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook 8 июня

«Суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках бывшего Предстоятеля УПЦ КП обжаловать решение Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018, который был созван им лично вместе с Архиерейским Собором УПЦ КП в Малой Софии. На котором он председательствовал, решение которого вместе с Президиумом Собора первым подписал. А потом решил, что это все "было ситуативно"», — написал Зоря.

Томос жмёт. Раскольник Филарет пошёл против Вселенского патриарха © AFP, Sergei SUPINSKY

Что характерно, прямое вмешательство пятого президента Украины Петра Порошенко в создание «ПЦУ», его встречи и договоренности с константинопольским патриархом и «подарок» ему — передача храма в Киеве — украинские правоохранительные органы никогда не интересовали.

А когда об этом заговорил раскольник Филарет, внезапно осознавший, что его лишили его вотчины — УПЦ КП, а в структуре ПЦУ он стал не более чем «свадебным генералом», то судебная власть его тут же поставила на место, что позволяет говорить об очередном вмешательстве государства в дела церкви на Украине.

Между тем, признанной православной конфессией в стране остается каноническая Украинская православная церковь, которой принадлежит 90% храмов и приходов вопреки всем притеснениям со стороны государства и украинских радикалов, состоящих на службе у властей.