Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» и глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко потребовал возбудить в стране дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы за сотрудничество с ДНР и ЛНР. Об этом 8 июня он написал у себя в Facebook

«Украина должна открыть уголовное производство против Лукашенко за сотрудничество с террористами! СМИ сообщают, что представители так называемой "ЛНР" поехали в Минск для допроса политзаключенного и основателя канала NEXTA Романа Протасевича. Напомню, террористы грозят ему расстрелом за участие в войне на стороне Украины», — написал он.

По его мнению, украинская власть должна полностью прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией, кроме вопросов политзаключенных и беженцев, возбудить уголовное дело против Лукашенко, а также готовиться к полному прекращению торгово-экономических отношений «до полной блокады Белоруссии».

Лукашенко стал первым, кого Киевский университет лишил звания доктора наук © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Ранее лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич участвовал в военной операции украинских силовиков в Донбассе вместе с батальоном «Азов». При этом он опроверг, что Протасевич служил в украинском добровольческом батальоне. По его словам, Протасевич там находился в качестве журналиста.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.