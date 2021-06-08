Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил недовольство из-за позиции Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Об этом на днях сообщило издание Welt am Sonntag

«Германия не оказывает военной помощи, а могла бы»: Зеленский захотел немецкое оружие © REUTERS, Gleb Garanich Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.

По данным издания, Мельника «раздражают» идущие в Германии дебаты об оказании военной помощи Киеву. Он также пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи с немецкой стороны просто опускается.

«За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», — сказал посол.

Посол Украины в Германии регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Берлина. Так, в марте дипломат возложил на ФРГ задачу «возвращения» Крыма под контроль Киева, объяснив это «колониальным прошлым» страны. Также он призывал Берлин сыграть ведущую роль во вступлении Киева в НАТО из-за «исторической ответственности за нацистские преступления».