Ранее сообщалось, что сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
По данным издания, Мельника «раздражают» идущие в Германии дебаты об оказании военной помощи Киеву. Он также пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи с немецкой стороны просто опускается.
«За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», — сказал посол.
Посол Украины в Германии регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Берлина. Так, в марте дипломат возложил на ФРГ задачу «возвращения» Крыма под контроль Киева, объяснив это «колониальным прошлым» страны. Также он призывал Берлин сыграть ведущую роль во вступлении Киева в НАТО из-за «исторической ответственности за нацистские преступления».