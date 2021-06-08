Украинская блогерша опухла после ночи в харьковском отеле

Эсхакзай пожаловалась, что в гостинице не приняли никаких мер против нашествия комаров, да и в принципе забыли ее предупредить об их наличии, и в итоге уже через пару часов ее лицо опухло от укусов.
Блогершу возмутило, что за ночь такого «удовольствия» ей пришлось отдать 3660 гривен (9800 руб.), в итоге Эсхакзай потребовала вернуть ей деньги и переехала в более дорогую гостиницу.
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Рамина Эсхакзай — автор YouTube-канала «Ходят слухи», участвовала в шоу «Холостяк» и была помолвлена с украинским певцом Виталием Козловским, но пара рассталась почти перед самой свадьбой.