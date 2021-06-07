Представитель Германии отметил, что существующий договор на транзит газа действует до 2024 года, однако согласно договоренности стороны могут продлить его до 2034 года.
«Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор. Мы ожидаем, что этот договор будет продлен», — сказал Зайберт.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, отметил, что поставки газа в Европу будут расти и в 2021-м могут превысить 200 млрд кубов. При таких объемах, по его словам, есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем.