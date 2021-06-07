Киеву нужно вести работу в Конгрессе США для остановки газопровода «Северный поток - 2», кроме того, продвигать точку зрения Украины должна ее диаспора. Об этом 7 июня в эфире канала «Украина 24» заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко

Зеленский ждет от Байдена «финта Джордана» с «Северным потоком – 2» © REUTERS, Gleb Garanich

«Есть ли шанс теоретический (борьбы с СП-2. — Ред.)? Есть. Двухпартийная поддержка в Конгрессе США, что это угроза энергетической безопасности в Европе… У нас большая диаспора в США, нужно проводить там работу, нужно в Конгрессе проводить работу. Теоретически, если двухпартийная система сработает в Конгрессе, они могут принять соответствующий акт, и плюс если партия зеленых победит на выборах в Германии, есть шанс», — сказал Смешко.

Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios выразил надежду, что Джо Байден еще попытается «сделать финт» и обмануть Владимира Путина, все-таки помешав запуску российского газопровода «Северный поток — 2».