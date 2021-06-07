По словам экс-главы СБУ, запуск «Северного потока — 2» станет для Украины ударом, а Европу «сажают на иглу», которую можно будет использовать в политических целях.
«Есть ли шанс теоретический (борьбы с СП-2. — Ред.)? Есть. Двухпартийная поддержка в Конгрессе США, что это угроза энергетической безопасности в Европе… У нас большая диаспора в США, нужно проводить там работу, нужно в Конгрессе проводить работу. Теоретически, если двухпартийная система сработает в Конгрессе, они могут принять соответствующий акт, и плюс если партия зеленых победит на выборах в Германии, есть шанс», — сказал Смешко.
Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios выразил надежду, что Джо Байден еще попытается «сделать финт» и обмануть Владимира Путина, все-таки помешав запуску российского газопровода «Северный поток — 2».