Действующий президент США Джо Байден «ставит Америку на последнее место», уверен бывший глава государства Дональд Трамп. Об этом он заявил во время своего первого публичного выступления после уходя с поста главы Белого дома 6 июня. Его трансляция велась на YouTube

Новак рассказал, когда «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Джо Байден назвал введение блокирующих санкций против проекта «Северный поток-2» контрпродуктивным, поскольку он близок к завершению.

«Он (Байден) отклонил наш трубопровод, но он одобрил российский трубопровод, который я полностью остановил, посещая Германию и все части Европы. Я остановил Россию. Байден ставит Америку на последнее место», — сказал Трамп.

Экс-президент раскритиковал администрацию Байдена за отказ от строительства четвертой фазы трубопровода Keystone XL, который должен был транспортировать нефть в штат Небраска.

С критикой в адрес позиции США ранее также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что удивлен и разочарован решением не вводить санкции против «Северного потока-2» и отметил, что это может ослабить доверие украинцев к Соединенным Штатам.