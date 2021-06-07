Группе будущих раввинов отказано в обслуживании по национальному признаку в Виннице. Об этом 7 июня сообщает официальный канал Объединённой еврейской общины Украины в Telegram

В Умани подростки бросали камни в прохожих хасидов © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Раввин Винницы Шауль Горовиц готов был выступить переводчиком, но ему категорически было отказано. Ранее этот картинг уже обслуживал хасидских детей. Клуб не смог предоставить каких-либо правил или должностных инструкций, которыми декларируются новый запрет инструктажа с переводчиком», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Горовиц вызвал полицию и написал заявление. Пострадали граждане Израиля и США.

Ранее Владимир Зеленский не раз повторял, что на Украине якобы нет антисемитизма. Также он отмечал, что в его жилах течет еврейская кровь, но украинцы избрали его главой государства.