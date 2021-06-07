Отмечается, что накануне вечером более 30 учеников иешивы, которые находятся с паломническим визитом на Украине, получили отказ в обслуживании в картинг-клубе GT якобы по причине того, что не владеют украинским языком для проведения инструктажа.
«Раввин Винницы Шауль Горовиц готов был выступить переводчиком, но ему категорически было отказано. Ранее этот картинг уже обслуживал хасидских детей. Клуб не смог предоставить каких-либо правил или должностных инструкций, которыми декларируются новый запрет инструктажа с переводчиком», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что Горовиц вызвал полицию и написал заявление. Пострадали граждане Израиля и США.
Ранее Владимир Зеленский не раз повторял, что на Украине якобы нет антисемитизма. Также он отмечал, что в его жилах течет еврейская кровь, но украинцы избрали его главой государства.