Руслан Коцаба: Зеленский закроет все украинские СМИ, которые откажутся на него работать
Руслан Коцаба: Зеленский закроет все украинские СМИ, которые откажутся на него работать
© Facebook, Руслан Коцаба
По его словам, на сегодняшний день на Украине только оппозиционные СМИ еще стараются следовать принципам объективности и всесторонности подачи информации. И именно они становятся целью номер один для властей.

«Даже полуправда о происходящем в Украине после Майдана — самый страшный враг постмайданной власти и ее внешних кураторов. Об этом свидетельствуют первые репрессивные удары (незаконные и внесудебные) по телеканалам «пула [Виктора] Медведчука», нападения на журналистов, связанных с Анатолием Шарием», — подчеркнул Скачко.

Он также указал на закрытие российских каналов и недопуск российских журналистов.

В то же время журналист отметил, что в условиях интернета задавить оппозиционные СМИ будет не так-то просто, «разве что такими уж контрпродуктивными и экстраординарными методами подавления интернета».

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.