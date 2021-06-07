По его словам, на сегодняшний день на Украине только оппозиционные СМИ еще стараются следовать принципам объективности и всесторонности подачи информации. И именно они становятся целью номер один для властей.
«Даже полуправда о происходящем в Украине после Майдана — самый страшный враг постмайданной власти и ее внешних кураторов. Об этом свидетельствуют первые репрессивные удары (незаконные и внесудебные) по телеканалам «пула [Виктора] Медведчука», нападения на журналистов, связанных с Анатолием Шарием», — подчеркнул Скачко.
Он также указал на закрытие российских каналов и недопуск российских журналистов.
В то же время журналист отметил, что в условиях интернета задавить оппозиционные СМИ будет не так-то просто, «разве что такими уж контрпродуктивными и экстраординарными методами подавления интернета».
День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.