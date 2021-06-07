Украинские власти не оставят своих попыток задавить оппозиционные СМИ, которые рассказывают о том, что на самом деле происходит на постмайданной Украине. Об этом киевский журналист Владимир Скачко сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: Зеленский закроет все украинские СМИ, которые откажутся на него работать © Facebook, Руслан Коцаба

«Даже полуправда о происходящем в Украине после Майдана — самый страшный враг постмайданной власти и ее внешних кураторов. Об этом свидетельствуют первые репрессивные удары (незаконные и внесудебные) по телеканалам «пула [Виктора] Медведчука», нападения на журналистов, связанных с Анатолием Шарием», — подчеркнул Скачко.

Он также указал на закрытие российских каналов и недопуск российских журналистов.

В то же время журналист отметил, что в условиях интернета задавить оппозиционные СМИ будет не так-то просто, «разве что такими уж контрпродуктивными и экстраординарными методами подавления интернета».

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.