Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответил на критику президентского законопроекта о деолигархизации. Он написал об этом на своей странице в Facebook 6 июня

Разумков нашел лазейку в законе о деолигархизации и предложил альтернативу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Часто встречаю популярный тезис об отсутствии аналогичных правовых актов в Европе, Америке или еще где-то в мире. Не вдаваясь в глубокие исторические экскурсы вроде упоминаний про "Акт Шермана", хотел бы сказать о другом — о необходимости не бояться, иметь смелость принимать решения и не искать готовых шаблонов. Если нет прецедента — мы его создадим, если нет аналогий — они будут», — заявил секретарь СНБО.

Он убежден, что на Украине сложилась уникальная ситуация с олигархами, поэтому опыт других стран вряд ли поможет.

Второго июня президент Украины Владимир Зеленский внес ранее анонсированный законопроект об олигархах в Верховную Раду.

Спикер парламента Дмитрий Разумков раскритиковал проект закона. Он указал, что в нем существует конфликт интересов, поскольку гипотетически олигархи или связанные с ними люди могут быть в составе СНБО, который и будет определять человека олигархом.