Украинские силовики разместили реактивные системы залпового огня «Град» на железнодорожной станции в Донбассе. Об этом сообщило управление Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), передает РИА Новости 6 июня

«На железнодорожной станции в Славянске (город под контролем властей Киева на севере Донецкой области — ред.) выявлено 12 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"», — рассказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Соответствующую информацию, по его словам, подтверждает в своем отчете от 5 июня 2021 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.