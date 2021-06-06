«На железнодорожной станции в Славянске (город под контролем властей Киева на севере Донецкой области — ред.) выявлено 12 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"», — рассказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Соответствующую информацию, по его словам, подтверждает в своем отчете от 5 июня 2021 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.